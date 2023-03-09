Yenikapı'da taksicilerin "sefer iptal'" oyunu





'DİŞ'İSLERİ

Türkiye sağlık turizminde cazibe merkezi haline geldi. Diş tedavisi bu açıdan öne çıktı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye diş tedavisi için gelinirken, David Moore da bu kişiler arasında yer aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Doğu Yorkshire'da yaşayan David Moore, kırık dişleri ve dolgular için evinin 30 kilometre uzaklığındaki dişçiden randevu alamadı. Aylar sonraya gün verilmesine kızan Moore, çareyi Türkiye'de buldu. Yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gelen Moore, burada bir hafta tatil yaptı. O sürede diş tedavisini de tamamlayan Moore, tedavisini İngiliz basınına, "Hem çok daha uygun fiyata sorunlarımdan kurtuldum hem de harika bir tatil yaptım. Türkiye çok özel ve güzel bir ülke" diye anlattı. Moore, aynı tedaviyi eğer ülkesinde yaptırmaya karar verseydi, aylarca bekleyecekti ve yaklaşık 5 bin sterlin harcayacaktı.



FAHiŞ KONUTA 5 GÖZALTI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, depremlerin ardından konut satışı ve kira bedellerinde artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ilan sitelerinde fahiş fiyat artışları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu, konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artırdığı anlaşılan aralarında ev sahipleri ve emlakçıların da olduğu 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.



İSTANBUL'DAN DEPREM GÖÇÜ

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından İstanbul'da deprem endişesi vatandaşları farklı kentlere göç etmeye yöneltti. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Fatih, Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviye göçler var. Trakya bölgesi deprem riski açısından daha avantajlı bir durumda olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor" dedi.



ADRES İŞLEMİNDE YENİ KOLAYLIK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzede vatandaşların adres değişiklik işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceğini bildirdi. Karavan, çadır, prefabrik evler, yurt ve huzurevleri de yerleşim yeri olarak gösterilebilecek.



ÜNİVERSİTELERE KADIN KONTENJANI

Yök Başkanı Erol Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldığını açıkladı. Özvar, "Haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak.



DOMATES İHRACATINA KISITLAMA KALDIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na domates dâhil, tüm tarım ürünleri ihracatını düzenleme yetkisi veren tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece domates ihracatına getirilen kısıtlama da kaldırılmış oldu. Domates ihracatının 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanmasına karar verilmişti.



KADIN ÜRETICILERE FİNANSAL DESTEK

Halkbank, deprem bölgesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik finansal destek paketi oluşturdu. Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ile kadın kooperatiflerine işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst limiti 50 bin TL olan sıfır faizli kredi verilecek. KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi ise mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayacak. 143 kooperatifin yararlanabileceği kredi, 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere, 36 aya yayılan vadede ve aylık eşit taksitle geri ödenebilecek. Kadın girişimciler, KGF teminatlı olarak 1 yıl geri ödemesiz, 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden yararlanabilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Deprem felaketinden zarar gören üretici kadınlarımızı en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hazırladığımız destek paketi ile bölgede dayanışma ve yeniden kalkınma projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



İSTİHDAMI ARTIRACAK

Biotrend, UNWomen (BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesine imza attı. İş hayatında eşitlikçi yaklaşım sözüne yönelik çalışmaları sürdürdüklerine değinen Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı, bu sözleşmeyle bunu daha da ileriye taşıyacaklarını taahhüt etmiş olduklarına işaret etti. Bu imzayla kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerine destek olma sözünü verdiklerini aktaran Vardı, yönetim kurulundaki kadın üye oranının yüzde 33 olduğu bilgisini paylaştı. 2022 sonunda Biotrend'de kadın çalışan oranı yüzde 10 iken Şubat döneminde bu oranın yüzde 22'ye yükseldiğinin altını çizen Vardı, hedefin yıl sonunda yönetim kurulu hariç kadın çalışan oranını % 30 seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti.



AİLE YARDIMI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemelerinin dün başladığını söyledi. Yanık, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2.4 milyon hane için 1 milyar ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3.3 milyar lira olmak üzere toplam 3.3 milyon haneye 4.3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.



ÖĞRETMEN KARARI

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin yazı, 81 ile gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz" bilgisini verdi.



FED DALGASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden daha hızlı ve büyük oranda faiz artırımlarına gitmesinin gerekebileceğini söylemesi, piyasaların dalgalanmasına neden oldu. Küresel piyasalar açıklamanın ardından negatif seyir izlerken, altın da yükseliş trendine ara verdi. Ons altın önceki gün 1851 dolar seviyelerinden 1809 dolara kadar gerilerken, dün de en düşük 1809, en yüksek 1815 dolar seviyesini gördü. Gram altın da güne 1103 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1100, en yüksek de 1104 lira seviyesini gördü.

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