Kamu çalışanlarına emeklilik rehberi! Kamu çalışanları da hizmet borçlanması yapabilir mi, avantajı var mı?

Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden yapılıyor. Eş zamanlı olarak çalıştıkları kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu'na 'ikramiye onayı' yazısı göndermesi gerekiyor. 657 sayılı Kanun kapsamındaki memurlarla birlikte, farklı statüde işçilerin de yer aldığı kamu çalışanlarının EYT'ten yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ-Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor. Cumhurbaşkanı'nın atadığı, görevlendirdiği, TBMM'de yapılan seçimler sonucu görevlendirilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrosuna atananlar emekli olduktan sonra memur olarak işine devam edebiliyor. Mahalli idarelerde memur kadrosuna atananların da emekli aylıkları kesilerek maaşlı devam etmeleri imkânı bulunuyor. Bu listenin dışındaki polis, öğretmen gibi kamu çalışanlarından yaşlılık aylığı alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanamıyor.



BORÇLANMAYA DİKKAT!

● Kamu çalışanları da hizmet borçlanması yapabilir mi, avantajı var mı?

Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki prim günlerinin satın alınması anlamına geliyor. Emekli Sandığı'na (5434 sayılı yasa) tabi olanların hizmet borçlanmasını emeklilikten en az 6 ay önce yapması gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra borçlanma yapanlar bu sürenin sonunda emekliliğe başvurabilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışanlar için bu koşul aranmıyor. Son 7 yılın yarısından çoğu hangi sigorta kolunda geçtiyse o yasanın kuralları geçerli oluyor. Talep edilen borçlanma süreleri daha çok askerlik, yedek subay okulunda geçen süreler, aylıksız geçen süreler oluyor.

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