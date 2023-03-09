Deprem göçüne karşı 11 ile özel teşvik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen illerde yatırım ve istihdam kayıplarının önlenmesi için işaretlerini verdiği özel teşviklerin ayrıntıları netleşti. Yeni yatırımlar için en yüksek destekleri içeren Cazibe Merkezleri Programı, Cumhurbaşkanı kararıyla deprem illerinin tamamında uygulanacak. Bu programdan yararlanan işletmelere yürürlükteki yatırım teşvik mevzuatında 6'ncı bölge için verilen desteklerin tamamı sağlanıyor.



10 YIL PRİM DESTEĞİ

Özel sektör yatırımlarını destekleyen, istihdam, üretim, ihracatı artırarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan program kapsamında sigorta primi işveren hissesi ve işçi hisse desteği 10 yıl boyunca devam edecek. Kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli uygulanacak. İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi sağlanacak.



ENERJİ GİDERİ DE DAHİL

İşletme döneminde enerji giderlerinin yüzde 30'u, toplamda 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca desteklenecek. Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, ithal makine için gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak. Yatırım yerini devlet tahsis edecek. İmarla ilgili bina inşaat, yapı kullanma izni, parselasyon harcında istisna sağlanacak. İnşa edilen binalar 5 yıl süreyle bina vergisinden muaf tutulacak. Teşvik süresi sonuna kadar arazi vergisi muafiyeti uygulanacak. Teşvikli yatırımlar için kullanılacak kredilerin faizi, yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişen oranlarda destekleniyor. Üst limiti 1.8 milyon lira olmak üzere TL kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan indirim yapılacak.

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