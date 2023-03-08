Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi için düğmeye basıldı

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı ve 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasında son viraja girildi. Deprem nedeniyle kesintiye uğrayan toplu sözleşme süreci yeniden başlıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Kamu işçilerinin taban ücretinin yükseltilmesi, refah payının eklenmesi, taşeronların kadroya alınması en önemli başlıkları oluşturuyor. Binlerce geçici işçi ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanacak kamu çalışanları için de önemli iki düzenleme Meclis tatile girmeden yasalaşacak. Yılda sadece 9 ay 29 gün çalışabilen geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkacak.
ZORUNLU EMEKLİLİK YOK
Bakan Bilgin, kamu işçilerinde zorunlu emekliliğin kaldırıldığını 4B'liler için de çalışma olduğunu belirterek, "Hepsinde kaldıracağız" dedi.
50 BİN AİLEYE İŞ
Deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açılırken, Bakan Bilgin bu sayının 50 bine çıkarılacağını duyurdu.
YAKININI KAYBEDENE 100 BİN TL
Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik sürerken, afetzede 1 milyon 190 bin aileye 12 milyar 547 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başladığını duyurduğu, yakınları vefat eden depremzedelere 100'er bin liralık ödemenin ayrıntıları da netleşti. Bu destek depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilirken, başvurular il valiliklerince alınıyor. Yaşamını yitiren her bir birey için 100'er bin lira ödeme yapılacak. Örneğin anne, baba, kardeşini kaybeden çocuğa 300 bin lira ödeme yapılacak. Yasal mirasçılar, miras payları oranında tazminat talep etme hakkı elde edecek. Mirasçılar akrabalık durumuna göre hak sahibi olacak. Hazal ATEŞ
E-SEFERBERLİK
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan e-ticarette "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kapsamında satılan ürün sayısı 4 milyon 365 bin 201'e, bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaştı. Bakanlık, firmaları şöyle sıraladı: "Komisyon almayan, Trendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza. Ürünlerini indirimli satan; D&R, LCW, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, E-Bebek, Mediamarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar, English Home, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, FLO, Kiğılı, Unilever, Penti, Şok, Pınar, Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding, İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya, Cabani, Penti ve İpragaz."
YAŞLI VE ENGELLİYE 2.7 MİLYAR LİRA
Yaşlı ve engellilere sağlanan desteklerin Mart ayı ödemesi hesaplara yatırıldı. 1.5 milyar liralık yaşlı aylığı ve 1.2 milyar liralık engelli aylığı olmak üzere toplam 2.7 milyar liralık destekleme ödemesi hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Ödemelere ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" ifadelerini kullandı.
42.500 KİŞİ ALINACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci 42 bin 500 kadronun en kısa sürede ilan edileceğini ifade etti. Koca, "İptal söz konusu değil. Yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz" diye konuştu. Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleriyle ilgili de Koca, "Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız" dedi.