Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi için düğmeye basıldı





E-SEFERBERLİK

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan e-ticarette "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kapsamında satılan ürün sayısı 4 milyon 365 bin 201'e, bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaştı. Bakanlık, firmaları şöyle sıraladı: "Komisyon almayan, Trendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza. Ürünlerini indirimli satan; D&R, LCW, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, E-Bebek, Mediamarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar, English Home, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, FLO, Kiğılı, Unilever, Penti, Şok, Pınar, Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding, İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya, Cabani, Penti ve İpragaz."



YAŞLI VE ENGELLİYE 2.7 MİLYAR LİRA

Yaşlı ve engellilere sağlanan desteklerin Mart ayı ödemesi hesaplara yatırıldı. 1.5 milyar liralık yaşlı aylığı ve 1.2 milyar liralık engelli aylığı olmak üzere toplam 2.7 milyar liralık destekleme ödemesi hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Ödemelere ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" ifadelerini kullandı.



42.500 KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci 42 bin 500 kadronun en kısa sürede ilan edileceğini ifade etti. Koca, "İptal söz konusu değil. Yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz" diye konuştu. Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleriyle ilgili de Koca, "Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız" dedi.

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