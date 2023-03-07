Yapılandırma düzenlemesine deprem ayarı! Gelir vergisi alınmayacak





DASK'TAN 2 MİLYAR TL

Doğal afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) dün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 lira hasar ödemesi gerçekleştirdiği açıklandı. DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı. Öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini



5 İLDE KURA ZAMANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kura çekileceğini söyledi. Yarın İzmir ve Afyonkarahisar'da kuraların çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti. İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta bin 363, Kırklareli'de 12 Mart'ta bin 189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 konut kurası noter huzurunda çekilecek.



BURS VE ÖĞRENIM KREDİSİ HESAPTA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi Mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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