Yapılandırma düzenlemesine deprem ayarı! Gelir vergisi alınmayacak

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, yapılandırma teklifi için depremzedelere yönelik ilave düzenlemeler içeren öneri setini sunduklarını belirtti. Başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde 1 ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvurularını ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik çalışmaları tamamladıklarını aktaran Bayrakdar, şöyle konuştu: "Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık." İşverenlerin bölgedeki çalışanlarına ayni veya nakdi yardımda bulunduğunu söyleyen Bayrakdar, "Bu yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi maçlandı. Ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmaması için çalışma yaptık" dedi.
5 MİLYAR DOLARLIK İMZA
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun açıklamasında, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.
GÜVENİN SONUCU
Fonun açıklamasında, "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmekte" denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" açıklaması yaptı.
EKSPERLER HASARA BAKIYOR
Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, deprem bölgesinde saha çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari risklere ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için eksperlerimiz bölgeye intikal etti. Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir" diye konuştu. Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov. tr internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabildiğini söyleyen Erdem, "İhtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (Acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerekmektedir" dedi.