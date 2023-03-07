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    Yapılandırma düzenlemesine deprem ayarı! Gelir vergisi alınmayacak

    Yapılandırma düzenlemesine deprem ayarı yapılacak. Çalışanlara yapılan yardımların 50 bin liraya kadar kısmından gelir vergisi alınmayacak. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Çalışana yardıma vergi muafiyeti

    Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, yapılandırma teklifi için depremzedelere yönelik ilave düzenlemeler içeren öneri setini sunduklarını belirtti. Başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde 1 ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvurularını ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik çalışmaları tamamladıklarını aktaran Bayrakdar, şöyle konuştu: "Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık." İşverenlerin bölgedeki çalışanlarına ayni veya nakdi yardımda bulunduğunu söyleyen Bayrakdar, "Bu yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi maçlandı. Ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmaması için çalışma yaptık" dedi.



    5 MİLYAR DOLARLIK İMZA
    Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun açıklamasında, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.

    GÜVENİN SONUCU
    Fonun açıklamasında, "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmekte" denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" açıklaması yaptı.



    EKSPERLER HASARA BAKIYOR
    Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, deprem bölgesinde saha çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari risklere ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için eksperlerimiz bölgeye intikal etti. Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir" diye konuştu. Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov. tr internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabildiğini söyleyen Erdem, "İhtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (Acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerekmektedir" dedi.



        DASK'TAN 2 MİLYAR TL
        Doğal afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) dün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 lira hasar ödemesi gerçekleştirdiği açıklandı. DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı. Öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini

        5 İLDE KURA ZAMANI
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kura çekileceğini söyledi. Yarın İzmir ve Afyonkarahisar'da kuraların çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti. İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta bin 363, Kırklareli'de 12 Mart'ta bin 189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 konut kurası noter huzurunda çekilecek.

        BURS VE ÖĞRENIM KREDİSİ HESAPTA
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi Mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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        Haberler Ekonomi Yapılandırma düzenlemesine deprem ayarı! Gelir vergisi alınmayacak
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