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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.



    Erdoğan, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın mesajıyla birlikte paylaştığı görselde ise Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ayetine yer verildi.

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