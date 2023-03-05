Kanyon'dan üretim desteği! Program takvimleri açıklandı

Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlediği programların takvimini açıkladı. Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor. Bunun yanında; 'Üreterek İyileşiyorum' konsepti altında atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan HKÜ, 6 Mart Pazartesi'den 10 Mart Cuma gününe kadar sürecek çalışma takvimini de duyurdu. 6 Mart'ta Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler adlı eğitimle başlayacak program kapsamında 7 Mart'ta Konserve Yapım Atölyesi, 8 Mart'ta Marka ve Pazarlama, 9 Mart'ta Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi, 10 Mart'ta ise İletişim Becerileri dersleri yer alacak. Program sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek. Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için 7 Şubat Salı günü LGS ve YKS kursları düzenlemeye başlayacak olan HKÜ; sınavlara hazırlanan 8'inci sınıf (LGS) ve 12'nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler verecek.



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