Kardemir TEMETTÜ TARİHLERİ | KRDMD TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman, ne kadar yatacak? Kardemir hisse yorumu...

Kardemir Karabük Demir Çelik, KRDMA, KRDMB, KRDMD hisse başına ödenecek nakit temettü tutarlarını açıkladı. Birçok yatırımcı konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kardemir temttü tarihleri ne zaman? Kardemir temettü ödemeleri ne kadar? İşte hisse yorumu ve tüm merak edilenler...
KRDMRD tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtımının Haziran 2023 ve Kasım 2023 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususları 3 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."
KRDMA
1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL
2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL