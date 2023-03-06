Kardemir TEMETTÜ TARİHLERİ | KRDMD TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman, ne kadar yatacak? Kardemir hisse yorumu...

Kardemir Karabük Demir Çelik, KRDMA, KRDMB, KRDMD hisse başına ödenecek nakit temettü tutarlarını açıkladı. Birçok yatırımcı konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kardemir temttü tarihleri ne zaman? Kardemir temettü ödemeleri ne kadar? İşte hisse yorumu ve tüm merak edilenler...