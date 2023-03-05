Altın çıkışa geçti! Gram altın 2 haftanın zirvesine yükseldi





11 İLE ÖZEL MARKET

Depremin etkilediği 11 ilde çiftçilere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) aracılığıyla verilen destekler sürüyor. TTK, deprem bölgesine kooperatif marketler açacak. Genel Müdür Hüseyin Aydın, bölgedeki üreticilerin narenciye ve diğer ürünlerinin bozulmalarını önlemek ve ürünlerini değerlendirme üzere satın aldıklarını, toplanarak marketlere sevk edildiğini de ifade etti. Hüseyin Aydın, bölgede bulunan 30 bin çiftçinin 3 milyar TL'lik tarımsal borçlarını bir yıl süreyle ertelediklerini belirterek, "145 bin ton kimyevi gübre, 131 bin ton karma yemin teslimini yaptık" dedi.

Erdem ANILAN



KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK GELİYOR

KOSGEB, girişimcilik destekleri kapsamında bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek. Bu yıl 168 bin kişinin girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi alması hedeflenirken bunlardan 70 bin kişinin kadın olması öngörülüyor. KOSGEB'ten bu kapsamda geçen yıl 154 bin 92 kişi girişimcilik eğitimi alırken bunların arasında 64 bin 953 kişinin kadın olduğu görüldü.



40 MİLYARLIK YATIRIMA DEVAM

Türkiye'ye 40 milyar dolarlık yeni yatırım geliyor. Enerjide dengeler tümüyle değişecek. Türkiye bir yandan Karadeniz gazını bu ay evlere ulaştırmak için Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken, diğer yandan da Sinop Sahası'nda bir nükleer santral kurmak üzere başvuruda bulunan Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi'ne (TÜNAŞ) "kurucu" statüsü verildi.



SPOR HİSSELERİ ŞUBAT'TA DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin hisseleri geçen ay yatırımcısına kaybettirdi. Şubat ayında Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 4,5 azaldı. Galatasaray borsada yüzde 6 değer kaybetti. Trabzonspor yüzde 7,8, Fenerbahçe ise yüzde 16,4 kaybettirdi. Yıl başından bu yana bakıldığında ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hisseleri düştü.



KAPADOKYA'YA 99 BİN TURİST

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya'yı geçen ay 99 bin 389 turist ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi 30 bin 164 kişi ile en çok ziyaret edilen yer olurken, Zelve Ören Yerini 26 bin 112, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 14 bin 357, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 494 turist gezdi. Bölgeyi, geçen yılın aynı ayında 83 bin 432 turist ziyaret etmişti.

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