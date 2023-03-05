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    Altın çıkışa geçti! Gram altın 2 haftanın zirvesine yükseldi

    ABD faiz artırımlarıyla gerileyen altın, son dönemde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile güçlenmeye başladı. Ons altından destek alan gram altın 2 haftanın zirvesine yükseldi.

    Altın çıkışa geçti

    FED'in şahin tutumlarından etkilenen altın fiyatları, yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyelerinden 1838 dolar seviyelerine çekilen ons altın, bu hafta 1820 dolar seviyelerinden 1855 dolar seviyelerine yükseldi. Gram altın da ons tarafından aldığı destekle 2 haftanın zirvesine yükseldi. Hafta içinde 1.103 seviyelerine gerileyen gram altın fiyatı haftayı 1.126 seviyelerinde kapatırken, çeyrek altın fiyatı ise 1.852 seviyelerine kadar geriledikten sonra haftayı 1.889 seviyelerinde kapattı. Uzmanlar altındaki hereketliliğin devam edeceğini belirtti.



    PROMOSYON YARIŞI
    Emeklilere verilen promosyonlar konusunda bankaların yarışı hızlandı. 2 milyon 250 bin EYT'linin daha sisteme girecek olması rekabeti artırdı. Promosyonlar 7.500 TL'yi bulurken bankaların bunu önümüzdeki günlerde artırması bekleniyor. ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL ve 5000 TL promosyon veriyor AKBANK: 7 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. GARANTİ BBVA: 6 bin liraya kadar promosyon ödüyor. Ek olarak kredi kartıyla 1.500 lira bonus veriliyor. Böylelikle ödemeler 7 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. DENİZBANK: Emekliler 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. ING: 7.500 TL'ye varan nakit ödemesi vaat ediliyor. İŞ BANKASI: 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. TEB: 7 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. YAPI KREDİ: 7 bin 500 liraya kadar ek ödeme alabiliyor.



    ASMALI İLE KAVCIOĞLU BIRARAYA GELDİ
    Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında düzenlenen MÜSİAD Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen toplantının ilk bölümünde, MÜSİAD'ın depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları ve afet bölgesindeki son durum değerlendirildi. Toplantının Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ikinci bölümünde ise gündemdeki ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.



        11 İLE ÖZEL MARKET
        Depremin etkilediği 11 ilde çiftçilere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) aracılığıyla verilen destekler sürüyor. TTK, deprem bölgesine kooperatif marketler açacak. Genel Müdür Hüseyin Aydın, bölgedeki üreticilerin narenciye ve diğer ürünlerinin bozulmalarını önlemek ve ürünlerini değerlendirme üzere satın aldıklarını, toplanarak marketlere sevk edildiğini de ifade etti. Hüseyin Aydın, bölgede bulunan 30 bin çiftçinin 3 milyar TL'lik tarımsal borçlarını bir yıl süreyle ertelediklerini belirterek, "145 bin ton kimyevi gübre, 131 bin ton karma yemin teslimini yaptık" dedi.
        Erdem ANILAN

        KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK GELİYOR
        KOSGEB, girişimcilik destekleri kapsamında bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek. Bu yıl 168 bin kişinin girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi alması hedeflenirken bunlardan 70 bin kişinin kadın olması öngörülüyor. KOSGEB'ten bu kapsamda geçen yıl 154 bin 92 kişi girişimcilik eğitimi alırken bunların arasında 64 bin 953 kişinin kadın olduğu görüldü.

        40 MİLYARLIK YATIRIMA DEVAM
        Türkiye'ye 40 milyar dolarlık yeni yatırım geliyor. Enerjide dengeler tümüyle değişecek. Türkiye bir yandan Karadeniz gazını bu ay evlere ulaştırmak için Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken, diğer yandan da Sinop Sahası'nda bir nükleer santral kurmak üzere başvuruda bulunan Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi'ne (TÜNAŞ) "kurucu" statüsü verildi.

        SPOR HİSSELERİ ŞUBAT'TA DÜŞTÜ
        Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin hisseleri geçen ay yatırımcısına kaybettirdi. Şubat ayında Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 4,5 azaldı. Galatasaray borsada yüzde 6 değer kaybetti. Trabzonspor yüzde 7,8, Fenerbahçe ise yüzde 16,4 kaybettirdi. Yıl başından bu yana bakıldığında ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hisseleri düştü.

        KAPADOKYA'YA 99 BİN TURİST
        Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya'yı geçen ay 99 bin 389 turist ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi 30 bin 164 kişi ile en çok ziyaret edilen yer olurken, Zelve Ören Yerini 26 bin 112, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 14 bin 357, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 494 turist gezdi. Bölgeyi, geçen yılın aynı ayında 83 bin 432 turist ziyaret etmişti.

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        Haberler Ekonomi Altın çıkışa geçti! Gram altın 2 haftanın zirvesine yükseldi
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