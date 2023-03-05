Altın çıkışa geçti! Gram altın 2 haftanın zirvesine yükseldi

FED'in şahin tutumlarından etkilenen altın fiyatları, yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyelerinden 1838 dolar seviyelerine çekilen ons altın, bu hafta 1820 dolar seviyelerinden 1855 dolar seviyelerine yükseldi. Gram altın da ons tarafından aldığı destekle 2 haftanın zirvesine yükseldi. Hafta içinde 1.103 seviyelerine gerileyen gram altın fiyatı haftayı 1.126 seviyelerinde kapatırken, çeyrek altın fiyatı ise 1.852 seviyelerine kadar geriledikten sonra haftayı 1.889 seviyelerinde kapattı. Uzmanlar altındaki hereketliliğin devam edeceğini belirtti.
PROMOSYON YARIŞI
Emeklilere verilen promosyonlar konusunda bankaların yarışı hızlandı. 2 milyon 250 bin EYT'linin daha sisteme girecek olması rekabeti artırdı. Promosyonlar 7.500 TL'yi bulurken bankaların bunu önümüzdeki günlerde artırması bekleniyor. ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL ve 5000 TL promosyon veriyor AKBANK: 7 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. GARANTİ BBVA: 6 bin liraya kadar promosyon ödüyor. Ek olarak kredi kartıyla 1.500 lira bonus veriliyor. Böylelikle ödemeler 7 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. DENİZBANK: Emekliler 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. ING: 7.500 TL'ye varan nakit ödemesi vaat ediliyor. İŞ BANKASI: 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. TEB: 7 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. YAPI KREDİ: 7 bin 500 liraya kadar ek ödeme alabiliyor.
ASMALI İLE KAVCIOĞLU BIRARAYA GELDİ
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında düzenlenen MÜSİAD Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen toplantının ilk bölümünde, MÜSİAD'ın depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları ve afet bölgesindeki son durum değerlendirildi. Toplantının Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ikinci bölümünde ise gündemdeki ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.