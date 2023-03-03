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    • Ekonomi
    • 03.03.2023 09:07
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    • 03.03.2023 10:05
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    Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak? TÜİK ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ 2023!

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Tahminlerin yanı sıra kesin Şubat ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Peki Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak?

    takvim.com.tr
    TÜİK ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ 2023!

    Enflasyon rakamları 2023 açıklanıyor... Gözler TÜİK'te! Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak fark oranı, kira artış oranı ve diğer birçok kalem üründe yapılacak zam oranları enflasyona göre şekilleniyor. Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Peki Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte TÜİK Şubat enflasyon verileri ve beklentiler...

    ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

    Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2023

    Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

    Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2023

    2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %55,16, aylık %2,62 oldu

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti.

        EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin yüzde 3,52, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 55,74 artmasını bekliyordu.

        Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde.

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 44,55 3,66 6,65
        Şubat 51,57 3,52
        Mart
        Nisan
        Mayıs
        Haziran
        Temmuz
        Ağustos
        Eylül
        Ekim
        Kasım
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