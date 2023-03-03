MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU? 2 aylık enflasyon farkı son dakika! Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ENFLASYON FARKI

Ocak ayında zam oranları yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. TÜİK'in açıkladığı verilere göre şimdiden fark oluştu. Temmuz zammı yüzde 7.96'ya ulaştı. Geriye 4 veri kaldı…

Yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 2023 yılına başlayan memurlar ve emekliler, gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.

Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti. Yani memurların Temmuz'da yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52'yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8'i aşıp aşmadığına bakılıyor.