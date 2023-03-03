2023 İş yeri kirası HESAPLAMA! Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayı kira artış oranı kaç oldu?

Kira artış oranı açıklandı mı, kaç oldu sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artış oranı da gündeme geldi. TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının akabinde Mart ayı için geçerli olacak kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki 2023 İş yeri kirası nasıl hesaplanır? İşte Mart ayı kira artış oranı kaç oldu? sorusunun yanıtı ve Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama...