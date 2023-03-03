2023 İş yeri kirası HESAPLAMA! Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayı kira artış oranı kaç oldu?

Kira artış oranı açıklandı mı, kaç oldu sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artış oranı da gündeme geldi. TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının akabinde Mart ayı için geçerli olacak kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki 2023 İş yeri kirası nasıl hesaplanır? İşte Mart ayı kira artış oranı kaç oldu? sorusunun yanıtı ve Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama...
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?
Bilindiği üzere yapılan yasal düzenlemeyle kira sözleşmelerinde bir önceki yılın kira bedelinin %25'ni geçemiyor. Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Şubat ayı enflasyonu 3 Mart 2023 Cuma Günü saat 10.00'da açıklanacak.
Böylelikle Mart ayında geçerli olacak kira artış oranı ortaya çıkacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2023'e kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla zam yapılabilecğeini ifade etmişti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçemeyecek.
Örneğin mevcut kirası 3.000 TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğundan en fazla 750 TL zam yapılabilecek.
Bu durumda mevcut kira 3750 TL'ye yükselmiş olacak. %25'in üzerinde zam yapılması durumunda kiracılar, ev sahipleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinden haklarını arayabilecek.