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    • Ekonomi
    • 03.03.2023 09:10
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    • 03.03.2023 09:10
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    2023 İş yeri kirası HESAPLAMA! Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayı kira artış oranı kaç oldu?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son olark duyurulan enflasyon yıllık yüzde 57,68 olarak açıklanmıştı. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomistler geçtiğimiz Şubat ayında enflasyonun aylık yüzde 3,48 olacağı yönünde tahmin açıkladı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı ise Mart ayında kira artış oranlarını kaç olacağını merak ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, kaç oldu? 2023 İş yeri kirası nasıl hesaplanır? Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    MART AYI KIRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

    Kira artış oranı açıklandı mı, kaç oldu sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artış oranı da gündeme geldi. TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının akabinde Mart ayı için geçerli olacak kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki 2023 İş yeri kirası nasıl hesaplanır? İşte Mart ayı kira artış oranı kaç oldu? sorusunun yanıtı ve Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama...

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

    Bilindiği üzere yapılan yasal düzenlemeyle kira sözleşmelerinde bir önceki yılın kira bedelinin %25'ni geçemiyor. Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Şubat ayı enflasyonu 3 Mart 2023 Cuma Günü saat 10.00'da açıklanacak.

    Böylelikle Mart ayında geçerli olacak kira artış oranı ortaya çıkacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2023'e kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla zam yapılabilecğeini ifade etmişti.

    KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçemeyecek.

    Örneğin mevcut kirası 3.000 TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğundan en fazla 750 TL zam yapılabilecek.

    Bu durumda mevcut kira 3750 TL'ye yükselmiş olacak. %25'in üzerinde zam yapılması durumunda kiracılar, ev sahipleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinden haklarını arayabilecek.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,65 artış göstermişti.

        ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ AÇIKLADI

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
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        Haberler Ekonomi 2023 İş yeri kirası HESAPLAMA! Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayı kira artış oranı kaç oldu?
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