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    • Ekonomi
    • 02.03.2023 15:21
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    • 02.03.2023 15:21
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    Merkez Bankası'nın 24 Şubat 2023 rezerv miktarı açıklandı! Merkez Bankası güncel rezerv miktarı

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası haftalı para ve banka istatistiklerini yayınladı. Merkez Bankası'ndan açıklanan verilere göre 24 Şubat haftasında rezervler bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

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    Kritik veri açıklandı! Merkez Bankası rezervleri...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 24 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 409 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Şubat'ta 73 milyar 389 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara düştü.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 429 milyon dolar azalışla 122 milyar 599 milyon dolardan 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
    28.01.2022 38.577 71.636 110.214
    25.02.2022 42.944 70.200 113.144
    25.03.2022 42.399 65.638 108.037
    29.04.2022 41.467 65.398 106.865
    27.05.2022 41.611 61.285 102.897
    24.06.2022 41.594 60.342 101.936
    29.07.2022 40.163 61.101 101.263
    26.08.2022 40.824 70.823 111.647
    30.09.2022 38.996 68.052 107.048
    28.10.2022 39.377 74.804 114.180
    25.11.2022 42.835 79.766 122.601
    30.12.2022 45.851 82.904 128.755
    27.01.2023 50.933 76.206 127.139
    03.02.2023 51.696 77.931 129.627
    10.02.2023 50.007 75.630 125.638
    17.02.2023 49.210 73.389 122.599
    24.02.2023 49.190 71.980 121.170

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası'nın 24 Şubat 2023 rezerv miktarı açıklandı! Merkez Bankası güncel rezerv miktarı
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