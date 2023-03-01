Türkiye 10 çeyrektir kesintisiz büyüyor

2021'in sonunda devreye alınan üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile kesintisiz büyüme süreci 10 çeyreğe taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5'le, 2.8 olan piyasa beklentisinin üzerinde büyüdü. Türkiye, 2020'nin ikinci çeyreğindeki küçülmenin ardından böylece art arda 10 çeyrek büyüme performansı sergiledi. Türkiye'nin 2022 büyümesi ise yüzde 5.6'yla yine 5.2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
10 BİN DOLAR AŞILDI
2022 sonu itibarıyla GSYH 15 trilyon lirayı geçerken, dolar bazında ise 906 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Türkiye G20'de en hızlı büyüyen dördüncü ülke olurken, ayrıca Arabistan'ı geçerek en büyük 18'nci ekonomi oldu. Kişi başı gelirde 10 bin 655 dolarla 2017'den bu yana ilk kez 10 bin dolar sınırı geçildi. Öte yandan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 3.9'dan 4'e, ikinci çeyrek büyümesi yüzde 7.7'den 7.8'e ve ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.5'ten 7.6'ya revize edildi.
VATANDAŞ TÜKETTİ
2022'nin tamamında vatandaşın tüketimi yüzde 19.7 arttı ve büyümeye 12.08 puan katkı verdi. Devletin tüketim harcamaları 2022 yılında yüzde 5.16 arttı ve büyümeye 0.69 puan katkı sğladı. Toplam yatırımlar 2022'nin tamamında yüzde 2.79 büyüyerek ekonomiye 0.7 puanlık katkı verdi. Pandemi sonrası hızlı toparlanmasını sürdüren hizmetler sektörü 2022'de yüzde 11.75 büyüdü ve 2.8 puanlık katkı sağladı.