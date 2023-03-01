Türkiye 10 çeyrektir kesintisiz büyüyor





10 BİN DOLAR AŞILDI

2022 sonu itibarıyla GSYH 15 trilyon lirayı geçerken, dolar bazında ise 906 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Türkiye G20'de en hızlı büyüyen dördüncü ülke olurken, ayrıca Arabistan'ı geçerek en büyük 18'nci ekonomi oldu. Kişi başı gelirde 10 bin 655 dolarla 2017'den bu yana ilk kez 10 bin dolar sınırı geçildi. Öte yandan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 3.9'dan 4'e, ikinci çeyrek büyümesi yüzde 7.7'den 7.8'e ve ilk çeyrek büyümesi yüzde 7.5'ten 7.6'ya revize edildi.