EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? 1 Mart EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi?

EYT Meclis görüşmelerinin ardından yasalaşma süreci hakkında aramalar hız kazandı. Peki, EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi? İşte detaylar...
EYT YASASI SON DAKİKA: MECLİS GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer alıyor.
TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra yasalaşacak. Meclis çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.
EYT düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla, bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR
Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.