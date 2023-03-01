Depremzedeye avans! DASK'dan yeni uygulama

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bir ilk olarak, inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi imkanı sağlayacak. DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini söyledi.



AĞIR HASARLIYA YÜZDE 20

Eren, "Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek" dedi. 295 bin hasar ihbarı bulunduğunu aktaran Eren, "Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tazminat tutarı 1 milyar 120 milyon liraya ulaşmış durumda" şeklinde konuştu.



AZ HASARI OLANLARA UYARI

Sigortacılardan "Az hasarlı konutlarda tespit için acele etmeyin" uyarısı geldi. Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, "Artçı sarsıntılar ve bağımsız depremler devam ettiği için vatandaşlarımız hasar başvuruları için acele etmesin. Çünkü sigortalılar sigorta şirketinden tazminatı aldıktan sonra da hasar yaşanabilir. Vatandaşlarımız yeni hasar konusunda sigorta şirketlerini ikinci hasara ikna etmekte zorlanabilir" dedi.

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