Depremzede vatandaşlara iş imkanı için birçok firma ve dernek kolları sıvadı

Depremin ardından yaraların sarılması için devlet-millet el ele çalışırken, bir seferberlik de istihdam için başlatıldı. Depremzedelere iş imkanı için hem İŞKUR hem de dernek, kurum ve firmalar kolları sıvadı. Depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1.5 milyar lira tahsis edilerek, 20 bin 700 kişilik istihdam sağlanırken, İŞKUR da depremzedelerin işverenlerle buluşması için harekete geçti. İŞKUR tarafından depremzedelere yönelik başta işe yerleştirme, danışmanlık, aktif ve pasif işgücü hizmetleri verilecek. Kamu kurumlarının seferberliği yanında pek çok özel kurum, firma ve dernek de depremzedeler için iş imkanı sağlayacağını duyurdu. Tüm kariyer ve iş bulma platformları depremzedelerle işverenleri bir araya getirmek için düğmeye bastı. Çağrı Merkezleri Derneği, depremzede istihdam seferberliği başlatan dernekler arasında yer aldı.



10 BİN KİŞİYE 'ÇAĞRI' VAR

Deprem bölgesinde olan veya bölgeden göç edenlerin istihdamına öncelik tanıyarak 10 bin depremzedeyi istihdam etmeyi hedefleyen Çağrı Merkezleri Derneği'nin Başkanı Banu Hızlı, "Depremzedeler derneğimizin üyesi olan firmalara iş başvurularını yapabilir" dedi.



ÖNCELİK ONLARA

Şok Marketler, istihdamda önceliği depremzede vatandaşlara vereceğini açıkladı. MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da "Ankara'ya yerleşen ve hayatını yeniden kurmaya çalışan vatandaşların iş bulabilmeleri için destek sağlayacağız. İş arayanlar internet adresimizde paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırabilir" dedi. Doğanlar Holding de bin 200 kişiyi istihdam edeceklerini açıkladı.



THY'DEN ÖĞRENCİLERE FIRSAT

THY, depremden etkilenen öğrencilere yönelik Take- Off 101 (Anadolu Part-Time) Programı adlı iş alım ilanı açtı. THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler ile bu 11 ilde birinci dereceden yakını 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.



İlanda üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencilerine Anadolu istasyonlarında parttime çalışma imkanı sunulacağı açıklandı. İş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler, vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek.

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