Yapılandırmaya deprem değişikliği! Üç önemli yenilik geliyor

Bugün toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olan iki önemli yasadan birisi de yapılandırma ile ilgili düzenleme olacak. EYT düzenlemesiyle birlikte ele alınıp yasalaştırılması beklenen yapılandırma düzenlemesi, vatandaşların borçlarıyla ilgili olacak.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren tasarı ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak. Vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçlar yasamın kapsamında bulunuyor.
Borçların hem peşin hem de taksitle ödenme imkanı bulunuyor. Buna göre ana para borcunun üzerindeki gecikme faiz ve cezaları silinirken, enflasyon farkı konulacak.