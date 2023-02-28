Yapılandırmaya deprem değişikliği! Üç önemli yenilik geliyor





Borcu bulunan 3 milyon 277 bin işyeri ve 14 milyon 613 bin 574 sigortalının SGK'ya olan borçları yapılandırılacak. 2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 işyeri düşüldüğünde, işyeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak. Öğrenim kredisinde 1.4 milyon kişinin 4.5 milyar liralık gecikme zammından vazgeçiliyor.