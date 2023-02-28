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    Yapılandırmaya deprem değişikliği! Üç önemli yenilik geliyor

    Meclis’te EYT yasası ile birlikte görüşülmesi beklenen yapılandırma düzenlemesine, depremzedeler ile ilgili bazı ek maddeler konulması gündeme geldi...

    Yapılandırmaya deprem değişikliği

    Bugün toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde olan iki önemli yasadan birisi de yapılandırma ile ilgili düzenleme olacak. EYT düzenlemesiyle birlikte ele alınıp yasalaştırılması beklenen yapılandırma düzenlemesi, vatandaşların borçlarıyla ilgili olacak.



    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren tasarı ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak. Vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçlar yasamın kapsamında bulunuyor.



    Borçların hem peşin hem de taksitle ödenme imkanı bulunuyor. Buna göre ana para borcunun üzerindeki gecikme faiz ve cezaları silinirken, enflasyon farkı konulacak.



        Peşin ödeyenler için bu enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek. Taksitli ödemek isteyenler için ise 48 aya kadar taksit seçeneği sunulacak ve küçük katsayılar eklenerek faizler yine silinecek. Taksitlerde uygulanacak katsayılar ise şöyle belirleniyor:



        12 taksit: 1,09
        18 taksit: 1,13
        24 taksit: 1,18
        36 taksit: 1,27
        48 taksit: 1,36



        Bu arada 2 bin lira ve altında olan borçlar herhangi bir başvuruya gerek olmadan tamamen silinecek. Bu kapsamda 7.6 milyon kişinin 4.6 milyar liralık borcu terkin edilmiş olacak.



            Borcu bulunan 3 milyon 277 bin işyeri ve 14 milyon 613 bin 574 sigortalının SGK'ya olan borçları yapılandırılacak. 2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 işyeri düşüldüğünde, işyeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak. Öğrenim kredisinde 1.4 milyon kişinin 4.5 milyar liralık gecikme zammından vazgeçiliyor.



            EKLEMELER YAPILACAK
            Yapılandırma düzenlemesinin komisyondan geçen haline bazı eklemeler yapılması da gündemde. Özellikle deprem bölgesini yakından ilgilendiren düzenlemeler hazırlandı.



            Hem deprem bölgesindeki hem de tüm vatandaşların kamuya olan borçları kapsama gireceğinden bölgeyi de yakından ilgilendiren bir düzenleme olacak. Bölgeye özel olarak üç ayrı düzenlemenin yasaya eklenmesi bekleniyor. Buna göre yakınını kaybedenler açısından veraset işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanacak. Veraset ve intifal vergisine muafiyet getirilecek.



                Böylece yakının kaybedenler ayrıca bir vergi ödemeyecek. Yine çalışanlarına nakdi destek veren işyerleri için bu ödemelerin vergiden ve primden muaf tutulması da yasaya eklenecek. Bu ödemeler vergi matrahından düşürülecek. Ayrıca bölgedeki vatandaşların araç muayene tarihlerinin de ileri zamana ertelenmesi de yasaya girecek.

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                Yapılandırmaya deprem değişikliği
                Haberler Ekonomi Yapılandırmaya deprem değişikliği! Üç önemli yenilik geliyor
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