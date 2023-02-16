TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler...

TOKİ İSTANBUL KONUT KURASINA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul'da yapılaca 2+1, 3+1 konutlar için başvurular çok öncede alınmıştı ve gözler bir süredi kura tarihindeydi. Yapılan son açıklamada ise konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin belli olduğu belirtildi. İşte TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve başvurusu iptal edilenlerin listesi...