TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler...
TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. Son dakika TOKİ duyurusu sonrası TOKİ İstanbul konut kuraya hak kazananlar ve kura başvurusu iptal edilenlerin listesi araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlardan Avrupa Yakası'nda ikamet edenler listeyi merak ediyor. İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ TOKİ İstanbul konut hak sahipliği listesi...
TOKİ İSTANBUL KONUT KURASINA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 il genelinde toplamda 250 bin konut inşa edilecek. İstanbul'da yapılaca 2+1, 3+1 konutlar için başvurular çok öncede alınmıştı ve gözler bir süredi kura tarihindeydi. Yapılan son açıklamada ise konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin belli olduğu belirtildi. İşte TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve başvurusu iptal edilenlerin listesi...
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER (İPTAL EDİLENLER) AÇIKLANDI!
Toplu Konut İdares'nin resmi internet sitesinde TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı. Buna göre Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu reddedilenler belli oldu.
İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!
Aynı zamanda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri de açıklandı.