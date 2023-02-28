Son dakika: TBMM'de EYT teklifinin görüşmeleri başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaşlarını ne zaman





Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.



EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.



Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.