Son dakika: Deprem bölgesinde yıkılan fabrikalar için patronlar harekete geçti! Yenisi kurulacak!

11 ili sarsan ve on binlerce kişinin can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen iş dünyası bölgeye yatırımdan vazgeçmedi. Depremin yol açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışan ve fabrikasında sabahlayan patronlardan ardı ardına 'yatırımdan vazgeçmeyeceğiz" açıklamaları geliyor. Hedefleri ise bir an önce depremin yarattığı büyük enkazı kaldırıp, yerine yeni fabrikalar kurarak üretime devam etmek. "Bugüne kadar ekmeğimizi kazandığımız bu kentlerin hayalet şehir olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hasar gören fabrikalarımızı onaracağız, yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız" diyen sanayiciler SABAH'a ayağa kalkma planlarını anlattı.
YENİ FABRİKA KURACAK
Kahramanmaraş'ın önde gelen sanayicilerinden Kadir Kurtul, asrın felaketinin ilk gününden bu yana tesislerinde sabahlıyor. 9 ayrı yerde yaptığı üretimle 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Kurtul, "Şehrimizde büyük bir yıkım oldu, elbirliği ile yaralarımızı sarıyoruz. Tesislerimizin tamamı hasarlı, peyderpey üretime başlayacağız" dedi. İplik ürettikleri bir fabrikanın depremde yanarak kül olduğunu anlatan Kurtul, bunun yerine daha iyisini daha rekabetçisini kuracağını söyledi. Kurtul, şöyle devam etti: "Tesislerimizde temizlik, tadilat ve tamiratlar sürüyor. Ancak yanan ve kullanılamaz duruma gelen bir fabrikamız var. Orada 300 kişi çalışıyordu. Hemen yerine yenisini kurmak istiyoruz. Çünkü biz sadece kendimizi değil, çalışanlarımızı, şehrimizi ve ülkemizi de düşünüyoruz. Burada iş sahası yaratmazsak, büyük göçün önüne geçemeyiz. Enkazı kaldırıyoruz, iş makinaları aralıksız çalışıyor. Fabrikada kullanılacak makinaları sipariş etmek için görüşmelere başladık. 40 milyon dolarlık yatırımla daha modern bir tesis kuracağız, kararlıyız."
VAZGEÇMEK EN KOLAYI OLURDU
Dünyaca ünlü birçok markanın en büyük tedarikçileri arasında yer alan Gelişim Grubu da Adıyaman'daki tesisini bir-iki ay içinde yeniden üretime almak için çalışıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, depremden etkilenen tesislerini daha da büyütüp istihdamını artırmaya karar verdiklerini söyleyen Gelişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, Adıyaman'da 414 çalışanlarının olduğunu, ilave tesisin devreyle girmesiyle buradaki çalışan sayısını önümüzdeki yıl 750'ye çıkaracaklarını vurguladı. Depremin ardından ildeki varlıklarını daha da artırmaya karar verdiklerini söyleyen Akçay, "Bizim için en kolayı terk edip gitmek olurdu. Ancak asla böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Hatta varlığımızı daha nasıl artırabiliriz onun planlarını yapıyoruz. Bir Konyalı olarak bu şehirde kapasitemi daha da artırmak istiyorum" diye konuştu.