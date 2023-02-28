Son dakika: Deprem bölgesinde yıkılan fabrikalar için patronlar harekete geçti! Yenisi kurulacak!

YENİ FABRİKA KURACAK

Kahramanmaraş'ın önde gelen sanayicilerinden Kadir Kurtul, asrın felaketinin ilk gününden bu yana tesislerinde sabahlıyor. 9 ayrı yerde yaptığı üretimle 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Kurtul, "Şehrimizde büyük bir yıkım oldu, elbirliği ile yaralarımızı sarıyoruz. Tesislerimizin tamamı hasarlı, peyderpey üretime başlayacağız" dedi. İplik ürettikleri bir fabrikanın depremde yanarak kül olduğunu anlatan Kurtul, bunun yerine daha iyisini daha rekabetçisini kuracağını söyledi. Kurtul, şöyle devam etti: "Tesislerimizde temizlik, tadilat ve tamiratlar sürüyor. Ancak yanan ve kullanılamaz duruma gelen bir fabrikamız var. Orada 300 kişi çalışıyordu. Hemen yerine yenisini kurmak istiyoruz. Çünkü biz sadece kendimizi değil, çalışanlarımızı, şehrimizi ve ülkemizi de düşünüyoruz. Burada iş sahası yaratmazsak, büyük göçün önüne geçemeyiz. Enkazı kaldırıyoruz, iş makinaları aralıksız çalışıyor. Fabrikada kullanılacak makinaları sipariş etmek için görüşmelere başladık. 40 milyon dolarlık yatırımla daha modern bir tesis kuracağız, kararlıyız."