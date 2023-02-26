Deprem bölgesi 11 ilde bazı sigorta şirketleri yağmacılığa soyundu

Depremin vurduğu 11 ilde enkaz çalışmaları sürerken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sigortalı evleri için hasarı tazmin etmek isteyen birçok vatandaşın zorluklarla karşılaştığı bilgileri de gelmeye başladı. Bu konuda şikayetler artıyor. Hem araç hem konut ve özellikle de üretim tesislerinde sigorta şirketlerinin bahaneler ürettiği iddiaları çoğaldı. Birçok sigorta şirketi eksperlerini bölgeye göndermiş durumda. Ancak bazı işlemlerin uzaması, bazılarının ise bilerek uzatılıyor olması vatandaşın tepkilerine yol açıyor.



ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Vatandaşlar hasarlarının tazminini istedikleri bazı şirketlerden "Bunun için en az bir yıl beklersiniz" cevabını aldıklarını belirtiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkilileri ise böyle bir durumda vatandaşların kendilerine şikayet başvurusu yapabileceğini belirtti. Yetkililer, "Bir firmanın herhangi bir şekilde poliçede belirtilen dışında bir uygulaması olması durumunda vatandaşlarımız CİMER ve SEDDK'ya şikayette bulunabilir" dedi. SEDDK yetkilileri şirketlere para cezası verilebildiğini sigortayla ilgili bir ihmal olması durumunda lisans iptaline kadar yaptırım gelebileceğini belirtti.



ÇEVRE İLLERDE DE SİGORTA YAPILMIYOR

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Deprem bölgesinde şu anda enkaz kaldırılıyor. Orada yaşam derdi var. Ancak bölgeye yakın şehirlerden çok şikayet geliyor bize. Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat ve Mersin gibi illerden araç ve konut sigortalarında şirketler yapmak istemiyor. Firmalar satıştan kaçınamaz" dedi. Bunun dışında vatandaşın da evin değeri düşer diye hasarı gizlediğini söyledi.

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