İGA: İstanbul Havalimanı depreme hazır

Depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Türkiye'nin en büyük altyapı projesi olan İGA İstanbul Havalimanı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, havalimanının tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiği, olası İstanbul depremine de hazır olunduğu belirtildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, olası İstanbul depreminde havalimanın tüm binaları ile hava tarafındaki operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde tasarım ve inşaat çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti. İsmail Hakkı Polat, 475 yıllık tekerrür süreli DD2 depremi etkisinde İstanbul Havalimanı'nın kesintisiz hizmet verme prensibi ile tasarım ve inşaatının tamamlandığını belirtti.







MART'TA HİZMETE AÇILIYOR

İGA'nın depremlerin sarstığı Hatay'da 30 dönümlük arazi üzerinde yapımını üstlendiği 350 konteynerlik kentin kurulumunda sona yaklaşıldı. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 dönümlük arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin 350 aileye yuva olması planlanıyor. Tüm kurulum ve donanımını İGA'nın üstlendiği, inşaatına 13 Şubat'ta başlanan konteyner kent, 8 Mart itibarıyla yaklaşık 2 bin 100 afetzedeyi ağırlamaya hazırlanıyor.

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