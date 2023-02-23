Borsa yüzsüzleri satışa geçti!





O KURUMA İNCELEME

Borsa İstanbul, deprem sonrası açık kaldığı 2 işlem gününde yüzde 10'a yakın değer kaybederken, şirketlerin piyasa değeri 500 milyar lira azalmıştı. SPK, borsada 7 Şubat'ta yaşanan yüzde 8.62'lik düşüşün baş aktörü olan bir aracı kurumundan yapılan satışları incelemeye aldı. MASAK ve Borsa İstanbul ile birlikte başlatılan inceleme kapsamında, cuma günkü işlemler de masaya yatırıldı. Bu arada çimento ve inşaat hisselerinde görülen ani yükselişlerle ilgili hareketler de inceleme altına alındı. 5 gün kapalı kalan Borsa hem SPK'nın hem Borsa İstanbul'un aldığı tedbirler ve şirketlerin geri alım programları ile yükselişle açılarak 5 bin puanın üzerine çıktı. Tüm hisseler tavan hareketlerle kayıplarını telafi etmeye başladı. Yükselen endeks ile birlikte çimento ve inşaat hisselerine olan talep devam etti. Bazı çimento ve inşaat hisselerinde borsanın açık kaldığı 7-8 günde yükseliş yüzde 100'ü buldu.