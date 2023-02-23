Borsa yüzsüzleri satışa geçti!

Depremle birlikte birçok fırsatçı ve yüzsüz ortaya çıktı. Bir kısmı da Borsa'da görüldü. Felaketin yaşandığı 6 Şubat ile sonraki 2 gün bütün hisseler düşerken, bir kısım yüzsüzler çimento ve inşaat hisselerini alım emirleriyle yükseltti. Bu 3 günde peş peşe tavan olan hisselerdeki hareket büyük tepki çekmişti. Borsa 8 Şubat günü kapatılarak günlük işlemler iptal edilmişti. Pazartesi ve Salı günü yapılan işlemler ise iptal edilmedi.
O KURUMA İNCELEME
Borsa İstanbul, deprem sonrası açık kaldığı 2 işlem gününde yüzde 10'a yakın değer kaybederken, şirketlerin piyasa değeri 500 milyar lira azalmıştı. SPK, borsada 7 Şubat'ta yaşanan yüzde 8.62'lik düşüşün baş aktörü olan bir aracı kurumundan yapılan satışları incelemeye aldı. MASAK ve Borsa İstanbul ile birlikte başlatılan inceleme kapsamında, cuma günkü işlemler de masaya yatırıldı. Bu arada çimento ve inşaat hisselerinde görülen ani yükselişlerle ilgili hareketler de inceleme altına alındı. 5 gün kapalı kalan Borsa hem SPK'nın hem Borsa İstanbul'un aldığı tedbirler ve şirketlerin geri alım programları ile yükselişle açılarak 5 bin puanın üzerine çıktı. Tüm hisseler tavan hareketlerle kayıplarını telafi etmeye başladı. Yükselen endeks ile birlikte çimento ve inşaat hisselerine olan talep devam etti. Bazı çimento ve inşaat hisselerinde borsanın açık kaldığı 7-8 günde yükseliş yüzde 100'ü buldu.
KAZANCA DÖNDÜLER
Son 1 haftada yaşanan yükselişlerin ardından Borsa İstanbul'da dün çimento ve inşaat hisselerinde düşüşler görülmeye başladı. Bazı hisseler yüzde 10 düşerek taban oldu. Bir haftada 2 kat kazanç elde edenler, dün bu kazançlarını ceplerine koymak için satışa geçtiler. Vatandaşlar bu Borsa yüzsüzlerinin işlemlerinin incelenmesi sonucunu merakla bekliyor.
25 MİLYAR LİRALIK ALIM
Depremlerin ardından 80'in üzerinde şirket toplam büyüklüğü 25 milyar lirayı aşan tutarda hisse geri alım programı açıkladı. Analistler, şirketlerin geri alım programlarının hisse fiyatını desteklemekle birlikte yatırımcıları psikolojik olarak da olumlu etkilediğini ifade etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3 Şubat Cuma günü 4.997 puan seviyesinden kapanmasının ardından, pazartesi ve salı günü yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 4.505 puana inmişti. Alınan önlemlerle birlikte 15 Şubat çarşamba günü tekrar işlem açılan Borsa'da, BIST 100 endeksi, deprem öncesi seviyenin üzerinde, 5.000-5.200 bandında dengelendi.