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    • Ekonomi
    • 22.02.2023 20:15
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    • 22.02.2023 20:15
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    THY Destek Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına ilişkin karar KAP'a bildirildi

    Son dakika haberi1 Türk Hava Yolları (THY), THY Destek Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    takvim.com.tr
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    THY kararı KAP’a bildirildi: Destek Hizmetleri kuruluyor

    Türk Hava Yolları (THY), THY Destek Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan 'THY Destek Hizmetleri AŞ' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

    THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin ana faaliyetleri dışındaki hizmetleri için taşeronda çalışan personelin kurulacak yeni bir şirkete alınacağını açıklamıştı.

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    Haberler Ekonomi THY Destek Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına ilişkin karar KAP'a bildirildi
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