Bina dayanıklık testinde ‘Uygun değil’ raporu alanlar müteahhitten tazminat isteyebilir

11 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından hemen herkes 'Evim güvenli mi?' sorusuna cevap aramaya başladı. Binasına dayanıklılık testi için başvuranların sayısında adeta patlama yaşanırken, olumsuz rapor çıkması halinde izlenecek yol da merak konusu oldu. Beykent Üniversitesi İdari Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yılmaz, vatandaşlara bu konuda yol gösterdi: "Çıkan sonuç eğer olumsuzsa, taahhüdünü yerine getirmeyen, hukukta 'ayıplı mal' dediğimiz deprem yönetmeliğine ve imara uygun olmayan bina satışı yapan müteahhide karşı tazminat davaları açılabilir. Vatandaş, binanın değeri ne kadarsa ya da konutunu ne kadara satın aldıysa o fiyata faiz ilave ederek müteahhitten tazminat isteyebilir, dava başvurusunda bulunabilir." Teknik bilirkişilerin yaptığı çalışmalarda depreme dayanıksız bir durum ortaya çıkarsa müteahhitler başta olmak üzere yapı maliklerinin bundan mali açıdan sorumlu olacağına dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu: "Yapı maliklerinin binaların kusurlu olduklarını bilmemeleri Borçlar Kanunu'na göre de kabul edilemez. 'Ben işçimin ne kadar demir bağladığını bilmiyordum' gibi cümleler geçersizdir."



AYIPLI BİNALARIN BEDELİ ALINIR

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Çiğdem Mine Yılmaz, yeni alınan konutların 5 yıl garantili olduğunu belirterek, "Ayıp hileyle gizlenmişse veya ağır kusuru varsa daha uzun süreli zaman aşımı süreleri var" dedi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Avukat Sıtkı Yılmaz da ekledi: "Ayıplı bina yıkılırsa tüketici tam zararının karşılanmasını isteyebilir."