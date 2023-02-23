Bina dayanıklık testinde ‘Uygun değil’ raporu alanlar müteahhitten tazminat isteyebilir

11 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından hemen herkes 'Evim güvenli mi?' sorusuna cevap aramaya başladı. Binasına dayanıklılık testi için başvuranların sayısında adeta patlama yaşanırken, olumsuz rapor çıkması halinde izlenecek yol da merak konusu oldu. Beykent Üniversitesi İdari Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yılmaz, vatandaşlara bu konuda yol gösterdi: "Çıkan sonuç eğer olumsuzsa, taahhüdünü yerine getirmeyen, hukukta 'ayıplı mal' dediğimiz deprem yönetmeliğine ve imara uygun olmayan bina satışı yapan müteahhide karşı tazminat davaları açılabilir. Vatandaş, binanın değeri ne kadarsa ya da konutunu ne kadara satın aldıysa o fiyata faiz ilave ederek müteahhitten tazminat isteyebilir, dava başvurusunda bulunabilir." Teknik bilirkişilerin yaptığı çalışmalarda depreme dayanıksız bir durum ortaya çıkarsa müteahhitler başta olmak üzere yapı maliklerinin bundan mali açıdan sorumlu olacağına dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu: "Yapı maliklerinin binaların kusurlu olduklarını bilmemeleri Borçlar Kanunu'na göre de kabul edilemez. 'Ben işçimin ne kadar demir bağladığını bilmiyordum' gibi cümleler geçersizdir."
AYIPLI BİNALARIN BEDELİ ALINIR
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Çiğdem Mine Yılmaz, yeni alınan konutların 5 yıl garantili olduğunu belirterek, "Ayıp hileyle gizlenmişse veya ağır kusuru varsa daha uzun süreli zaman aşımı süreleri var" dedi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Avukat Sıtkı Yılmaz da ekledi: "Ayıplı bina yıkılırsa tüketici tam zararının karşılanmasını isteyebilir."
KAPIYI DEPREMZEDEYE AÇTIK
Boşta olan evlerini depremzedelere ücretsiz ya da düşük bir bedel karşılığı tahsis etmek isteyen vatandaşlar için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 3 günde başvuru sayısı 4 bin 568'e ulaştı. 3 bin 604 kişi evini 3 ay ücretsiz tahsis etmek isterken, 964 kişi ise evini 1 yıl süreyle düşük ücret karşılığı kiraya vermek için başvurdu. En az 3 ay süreyle kiralanacak olan konutlar, kaymakamlıklar tarafından incelenecek. Evdeki eşyalar için özel bir sigorta devreye girecek. Ev sahibi ile kaymakamlık arasında sözleşme imzalanacak. Evini 1 yıllığına indirimli fiyatla kiraya vermek isteyenler için de kira sözleşmesi yapılacak. Murathan YILDIRIM
KURUM İNŞAATÇILAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörünün önde gelen isimleriyle Gaziantep'te bir araya geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da yer aldığı toplantıya LİMAK, TOBB, İMSAD, AGÜB, AYSAD, PÜKAD, İZODER, TUKDER gibi inşaat malzeme sektörünün temsilcileri katıldı. Bakan Kurum deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 200 bin konutla ilgili sektör temsilcilerine uyarıda bulundu, malzeme fiyatlarında artış olmaması gerektiğini söyledi. Bakan Kurum, "Bu süreci fırsat bilenlere izin vermeyeceğiz. Böyleleriyle karşılaşıyoruz" dedi.