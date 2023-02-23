2 haftalık servis ücreti tartışmasına uzmanlar açıklık getirdi

Okul servisleri ile veliler yine karşı karşıya geldi. Asrın felaketinin ardından depremden etkilenmeyen illerdeki okullarda ikinci dönem 2 hafta geç başlatılırken, hem bu sürenin ücretinin iadesi hem de bazı illerde velilerden istenen zam farkı tartışma yarattı. Kimi servis şirketleri eğitimin yapılmadığı 2 haftalık sürenin ücretini iade edeceğini duyururken, kimileri de bunun mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere bazı illerde de UKOME'nin ikinci dönemde uygulanmak üzere aldığı ara zam kararı gerekçe gösterilerek velilerden fark ödemeleri talep edildi. Velilerden şikayet yağarken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicilerin haklarına ışık tuttu.
NASIL İADE ALINIR?
Taşımacılık servisleri karşısında bireylerin hukuken tüketici sıfatı taşıdığını belirten Ağaoğlu, "Okul servisleri ile velilerin uyuşmazlıkları da tüketici kanunu kapsamında değerlendirilir. Yarıyıl tatilinin 2 hafta uzatılmasından ötürü servis hizmeti alamayan veliler, 2 haftaya tekabül eden taşımacılık bedelinin ya da kendince belirlediği asgari bir bölümünün kendilerine iade edilmesini talep edebilir" dedi. Servis hizmet verilmediği sürede aracın yakıt tüketmemiş, ekipmanlarının eskimemiş olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Sadece sürücünün ve rehberin ücretleri devam etmiştir. Burada aracın amortisman karşılığı ve yakıt tüketimine denk gelen tutarın talep edilmesi hakkaniyete uygun olur" diye konuştu. Ağaoğlu, tüketicilerin ücret iadesi için yazılı başvuru yapması gerektiğini, olumlu sonuç alamazsa hakem heyetine başvurarak meblağı belirtmek suretiyle iade talebinde bulunabileceğini aktardı.
ARTIŞI KİM ÖDER?
Servislere ara zam konusuna da değinen Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: "Sözleşmede 'UKOME fiyat değişikliği yaptığında yansıtılacaktır' yazıyorsa bu fark ödenir. Yoksa, sözleşme süresi sonuna kadar fiyat artırılamaz. Ayrıca kimi servislerde velilerin ödediği ücret UKOME tarifesinden yüksek. Bu kişiler sözleşmesinde fark alınabileceği yazsa bile 'O zaman bugüne kadar verdiğim fazla parayı iade et. Ondan sonra UKOME'nin Şubat'tan itibaren belirlediği yeni tarifeyi uygularım' diyebilir."