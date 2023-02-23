2 haftalık servis ücreti tartışmasına uzmanlar açıklık getirdi

Okul servisleri ile veliler yine karşı karşıya geldi. Asrın felaketinin ardından depremden etkilenmeyen illerdeki okullarda ikinci dönem 2 hafta geç başlatılırken, hem bu sürenin ücretinin iadesi hem de bazı illerde velilerden istenen zam farkı tartışma yarattı. Kimi servis şirketleri eğitimin yapılmadığı 2 haftalık sürenin ücretini iade edeceğini duyururken, kimileri de bunun mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere bazı illerde de UKOME'nin ikinci dönemde uygulanmak üzere aldığı ara zam kararı gerekçe gösterilerek velilerden fark ödemeleri talep edildi. Velilerden şikayet yağarken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicilerin haklarına ışık tuttu.