Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz oranı kaç oldu?

Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı az önce açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin son dakika duyuru yapıldı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu?
ŞUBAT 2023 FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 8,50 olarak belirledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,00'dan yüzde 8,50'ye çekildi.
TCMB, önceki iki toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemişti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.
OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.
Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.