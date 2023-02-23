Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.02.2023 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2023 14:14
    ABONE OL

    Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz oranı kaç oldu?

    Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusu sıkça araştırılıyor. Şubat ayı için belirlenen faiz oranı belli oldu. Faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu?

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu?

    Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı az önce açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin son dakika duyuru yapıldı. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu?

    ŞUBAT 2023 FAİZ KARARI NE OLDU?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 8,50 olarak belirledi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,00'dan yüzde 8,50'ye çekildi.

    TCMB, önceki iki toplantısında faizde bir değişikliğe gitmemişti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.

    OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.

    Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

        19 Ocak 2023

        23 Şubat 2023

        23 Mart 2023

        27 Nisan 2023

        25 Mayıs 2023

        22 Haziran 2023

        20 Temmuz 2023

        24 Ağustos 2023

        21 Eylül 2023
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihin en büyük konut seferberliği!
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Faiz oranı kaç oldu?
            SON DAKİKA