Depremin ardından fırsatçılar zam düğmesine bastı! 1+1 eve 25 bin lira fiyat biçtiler

Asrın felaketi Türk insanının yardımseverliğini gözler önüne sererken, fırsatçılar da ortaya çıktı. Depremlerin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Konya gibi pek çok ilde fiyatlar arttı. Özellikle kiralık fiyatlarındaki değişim dikkati çekti. Fiyat artırmak isteyen kimi ev sahiplerine emlakçıların karşı çıktığı örnekler görüldüğü gibi, evini satmak ya da kiralamak isteyen mülk sahibine fiyat artırmasını öneren emlakçıların da olduğu görüldü. EV sahipleri ve emlakçılar arasındaki 'fiyat artışına ilişkin' yazışma trafiği de kamuoyuna yansıdı. Mersin'de depremden önce kirası 3 bin lira olan 1+1 daireler şu an 10 bin liraya çıkarken, Alanya'da 25 bin lira isteyenin bile olduğu görüldü. Konya'da da kiralık evlerin fiyatlarında yüzde 30 ila 40 arasında değişen artışlar yaşandı. Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri kiraları yükseltti" değerlendirmesini yaptı.







FİYAT ARTIRANA HİZMET YOK

5 bin lira olan evin 7 bin liraya, 7 bin lira olan evin 10 bin liralara yükseldiğini, bahçeli müstakil dubleks ev veya villaya 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini aktaran Altınay, "Biz tüm üyelerimizle birlikte fiyat artıran hiçbir ev sahibinin evine kiralama yapmıyoruz. Kira bedeli almayan veya yarısını talep eden ev sahiplerimiz de var" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN