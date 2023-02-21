TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Kira artış oranı ile ilgili detayları yakından takip eden milyonlarca kişi Mart ayına günler kala "Mart 2023 kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar 2023? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.