TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı ne kadar 2023? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

Kira artış oranı ile ilgili detayları yakından takip eden milyonlarca kişi Mart ayına günler kala "Mart 2023 kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar 2023? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...