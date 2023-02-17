Tahliye operasyonu! 482 bine yakın binadan 75 bini ağır ve orta hasarlı çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaş eşyalarını da vinçlerle tahliye etmeye başladı. Afet bölgesinde Çevre Bakanlığı'na bağlı uzman ekipler tarafından hasar tespit çalışması yapılıyor. 7 bini aşkın personel çalışmalara katılıyor. Uzman ekiplerin içinde 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçent de yer alıyor. Çalışmalara katkı sunmak isteyen gönüllü inşaat mühendisleri de bir dizi eğitimden geçtikten sonra belirlenen noktalara sevk ediliyor.



EŞYALAR TAŞINIYOR

Şu ana kadar 481 bin 855 binada incelemeler tamamlanırken, 61 bin 722 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Orta hasarlı bina sayısı 13 bin 917, az hasarlı bina sayısı 121 bin 515 olarak belirlendi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden hasarsız olarak çıkan bina sayısı ise 229 bin 23 oldu. Depremin ardından hasar gören binalar boşaltılırken, depremzede vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı. Bazı ev sahipleri vinç yardımıyla hasar gören binalardaki eşyalarını almaya çalışıyor. Hasarlı binadan eşyalarını çıkartan Ufuk Yerli, "Malatyalıyım, gördüğünüz gibi eşyalar ortada. Arkadaşımızın evini boşaltıyoruz. Onun evi de hasar gördü. Orta hasarlı çıktı" dedi. Nakliyeci Mehmet Nur ise "Vatandaşlar şimdi mallarını ve eşyalarını tahliye etmeye çalışıyor" diye konuştu.



481 BİN 855 BİNA İNCELENDİ

✔ 61 bin 722 bina ağır hasarlı

✔ 13 bin 917 bina orta hasarlı

✔ 121 bin 515 bina az hasarlı

✔ 229 bin 23 bina hasarsız

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