Her aileye konut! Murat Kurum: 1 yıl içinde teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz" dedi. İlk etapta 30 bin konutu projelendirdiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu: "105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ve burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız... Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Bu konutların ihtiyacı olan her bağlantıyı bugünden yapmak suretiyle inşallah sözlerimizi tutacağız..."
ANADOLU'YA YENİ ŞEHİRLER
Deprem felaketinden sonra Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalara başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, ilgili kurum temsilcileri ve AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda değerlendirme ve öneriler ele alındı. İşte bu öneriler ve değerlendirmeler:
KOORDİNATÖR VALİ: Bundan sonraki süreci yönetmek için uzmanlardan oluşan deprem üst kurulu kurulması, depremin vurduğu illerdeki işlerin hızla yürütülmesi için koordinatör bir vali atanması konuşuldu.
AFET BAKANLIĞI: Yıllardan beri tartışılan afet bakanlığının bu süreçte kurulması tekrar gündemde.
İSTANBUL İÇİN YENİ ADIMLAR: Bakanlık ile birlikte olası bir İstanbul depremine hazırlık için gerekli tüm birimlerin oluşturulması, adımların atılması da tartışılıyor.
2 MİLYONLUK ŞEHİRLER: Bu süreçte deprem kuşağından uzak, limanlara yakın orta Anadolu'da nüfusu 2 milyona göre planlanan şehirlerin kurulması da öneriler arasında yer alıyor. Zübeyde YALÇIN
İHTİYAÇLAR MARKETTEN
Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar, ülkemizin dört bir yanındaki yurtlara, otellere, sosyal tesislere, evlere yerleştirilirken, her türlü ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanıyor. Depremzedelerin gittikleri illerde açılan sosyal marketlerde ayakkabıdan paltoya her türlü giyim, temizlik ürünleri, gıda malzemeleri ile anne ve çocuklar için özel eşyalar yer alıyor. Vatandaşların bağışlarıyla da desteklenen sosyal marketler, deprem bölgesinden gelen vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Depremzedelere yönelik tüm ihtiyaçlar buradan karşılanıyor. Barış ŞİMŞEK