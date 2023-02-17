Her aileye konut! Murat Kurum: 1 yıl içinde teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz" dedi. İlk etapta 30 bin konutu projelendirdiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu: "105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ve burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız... Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Bu konutların ihtiyacı olan her bağlantıyı bugünden yapmak suretiyle inşallah sözlerimizi tutacağız..."