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    Her aileye konut! Murat Kurum: 1 yıl içinde teslim edilecek

    Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan şehirlerin yeniden inşaası için çalışma yaptıklarını belirtip, ‘Yeni konutlar 1 yıl içinde teslim edilecek’ dedi.

    Her aileye konut

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz" dedi. İlk etapta 30 bin konutu projelendirdiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu: "105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ve burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerine başlayacağız... Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Bu konutların ihtiyacı olan her bağlantıyı bugünden yapmak suretiyle inşallah sözlerimizi tutacağız..."



    ANADOLU'YA YENİ ŞEHİRLER
    Deprem felaketinden sonra Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalara başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, ilgili kurum temsilcileri ve AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda değerlendirme ve öneriler ele alındı. İşte bu öneriler ve değerlendirmeler:
    KOORDİNATÖR VALİ: Bundan sonraki süreci yönetmek için uzmanlardan oluşan deprem üst kurulu kurulması, depremin vurduğu illerdeki işlerin hızla yürütülmesi için koordinatör bir vali atanması konuşuldu.
    AFET BAKANLIĞI: Yıllardan beri tartışılan afet bakanlığının bu süreçte kurulması tekrar gündemde.
    İSTANBUL İÇİN YENİ ADIMLAR: Bakanlık ile birlikte olası bir İstanbul depremine hazırlık için gerekli tüm birimlerin oluşturulması, adımların atılması da tartışılıyor.
    2 MİLYONLUK ŞEHİRLER: Bu süreçte deprem kuşağından uzak, limanlara yakın orta Anadolu'da nüfusu 2 milyona göre planlanan şehirlerin kurulması da öneriler arasında yer alıyor. Zübeyde YALÇIN



    İHTİYAÇLAR MARKETTEN
    Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar, ülkemizin dört bir yanındaki yurtlara, otellere, sosyal tesislere, evlere yerleştirilirken, her türlü ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılanıyor. Depremzedelerin gittikleri illerde açılan sosyal marketlerde ayakkabıdan paltoya her türlü giyim, temizlik ürünleri, gıda malzemeleri ile anne ve çocuklar için özel eşyalar yer alıyor. Vatandaşların bağışlarıyla da desteklenen sosyal marketler, deprem bölgesinden gelen vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Depremzedelere yönelik tüm ihtiyaçlar buradan karşılanıyor. Barış ŞİMŞEK



        KASKO SEFERBERLİĞİ
        Asrın felaketinde çok sayıda araç da zarar gördü. Bazı araçlar da tamamen binaların enkazının altında kaldı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, sigorta ödemeleri konusuna açıklık getirdi. Enkaz altında da olsa araçların genelde çıktığını belirten Bağcı, şu bilgileri verdi: "Enkaz kaldırılırken plakası bulunabiliyor. Çok ender belki 1-2 araç, en alt katta kapalı otoparkta ise bina tamamen çöktüyse bulunamayabilir. Araçları bulmak için genelde kişinin adresine bakılıyor. Kayıp olması, tamamen hasarlı olması kasko ve sigorta kapsamındadır. Kaskoları varsa bu kişiler ödemelerini alacaklar."



        BAĞIŞ YAPANA VERGI KATKISI
        Gelir İdaresi Başkanlığı yapılan bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirildiğine işaret edilen açıklamada, bu indirim sonucu kalan tutarın vergiye tabi olduğu vurgulandı. İdarenin açıklamasında şunlar kaydedildi: "Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum 20 bin lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecektir. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4 bin lira olacaktır."

        BAĞIŞIN BEŞTE BİRİ VERGİDEN DÜŞÜYOR
        A şirketi kazanç: 1.000.000 TL
        Kurumlar vergisi (% 20): 200.000 TL
        A şirketi bağış: 300.000 TL
        Vergi matrahı: 700.000 TL
        Kurumlar vergisi (% 20): 140.000 TL
        Vazgeçilen vergi: 60.000 TL



        KIYMETLI EŞYALAR POLİSE EMANET
        Depremin ardından enkazlardan çıkan değerli eşyalar güvenlik güçleri tarafından tutanakla teslim alınıyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 günde 63'ü çelik para kasası olmak üzere toplam bin 7 ziynet eşya enkaz altından çıkarıldı. Koruma altına alınarak kameralarla izleme altına tutulan ziynet eşyalarının bulunduğu odaya yalnızca görevliler girebiliyor. Enkazdan çıkan paralar da tutanakla alınıyor. Eşyaların sahipleri bulunursa teslim edilecek.

        AKARYAKIT SEFERBERLİĞİ
        Depremin ilk günü hem depremzedelerin bölgeden çıkışları hem de vatandaşın akın etmesi akaryakıtta erişim sorununa yol açtı. Enerji yönetimi depremin ilk gününden itibaren bölgeye akaryakıt temini için büyük bir operasyona imza atarken, bu kapsamda 4 bin tankerle toplamda 100 milyon litre akaryakıt bu illere sevk edildi. Akaryakıt sorunu olmaması için ise bugün bölgedeki istasyonlarda 50 milyon litre akaryakıt stoklandı.

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        Haberler Ekonomi Her aileye konut! Murat Kurum: 1 yıl içinde teslim edilecek
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