500 TL IBAN NO yazanın hesabına işliyor! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası duyurdu! 18,19,20 Şubat 2023’e kadar ATM’den NAKİT çekin...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?

TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra; TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarasını girdikten sonra altta yer alan kutucuktaki harfleri de onay bölümüne yazınız ve devama basınız.