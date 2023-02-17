500 TL IBAN NO yazanın hesabına işliyor! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası duyurdu! 18,19,20 Şubat 2023'e kadar ATM'den NAKİT çekin...
Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından 64 ilde 5 gün içinde 500 TL'lik para iadesi yapılacak. l il gerçekleştirilen kura çekimleri internet üzerinden anbean takip edilip sorgulanabiliyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişlerinin sonuçlanmasının ardından birçok kişi para iadesini nasıl alacağını araştırmaya başladı. İşte 500 TL para iadesi için yapmanız gerekenler...
17.02.2023 09:33 - Son Güncelleme: 17.02.2023 09:33
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?
Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?
TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra; TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarasını girdikten sonra altta yer alan kutucuktaki harfleri de onay bölümüne yazınız ve devama basınız.