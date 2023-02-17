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    • Ekonomi
    • 17.02.2023 10:42
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    • 17.02.2023 10:42
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    Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon ve dolar tahmini! 2023 sonunda ne kadar olacak?

    Son dakika haberi | Merkez Bankası, şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayınlandı. Ankete göre Merkez Bankası 2023 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 22,84 lira olurken, enflasyon beklentisi ise yüzde 35,76 oldu.

    Merkez Bankası’ndan flaş enflasyon ve dolar tahmini

    Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 TL iken, bu anket döneminde 22,84 TL oldu.

    12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,43 TL ve 23,10 TL olarak gerçekleşti.

    FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9 oldu.

    TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 oldu.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşti.

        BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
        Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon ve dolar tahmini! 2023 sonunda ne kadar olacak?
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