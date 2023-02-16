Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Malatya'da A Haber'e özel açıklamalar! Çiftçilere mazot, gübre, hayvancılık ve yem desteği

Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde yıkıma uğrayan illerden birisi de Malatya idi...
Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mazot ve gübre desteklerini bu ay içinde ödeyeceğiz" dedi.
AFET BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİLERE DESTEK
Kirişci, "10 ilde hayvancılık ve yem desteğini ödeyeceğiz" bilgisini paylaştı.
İşte Bakan Kirişçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
AFET BÖLGESİNDEKİ BARAJLAR
Ayrıca Tarım Bakanı Kirişci "Sultansuyu Barajı'nda suyu tahliye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Biz ilk andan itibaren Bakanlar olarak sürekli faliyet içerisindeyiz. Bugün Malatya'da bulunma gayemiz özellikle Malatya'daki yeni yerleşim yerleri ile ilgili daha hızlı aksiyon alınması için...
Sayın Cumhurbaşkanımızın konutlarla alakalı "1 yıl içerisinde tamamlayacağız" sözünün yerde kalmaması adına hızlı hareket edilmesi için bu çalışmaları burada çok verimli bir şekilde yürüttük.
Bütün paydaşlar yerel ve merkezi olmak üzere birtakım kararlar alındı. Bunların da Malatya'mıza hayırlı olmasını şimdiden niyaz ediyoruz.
ÇİFTÇİYE DESTEK
Bakanlık olarak yaptığımız çalışmaları sahada takip etmemiz gerekiyor.
Mazot ve gübre desteklerinin nakdi olarak bu ayın içerisinde ödenmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Kabine toplantısı sonrası açıklamıştı...
2,8 milyar TL'lik öyle bir destek var. Diğer taraftan da hayvancılıkla ilgili desteklerimiz var. O da 530 milyon Türk Lirası... Yine aynı şekilde 10 il için bunları da gündeme getirdik.
Yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yem desteğini vatandaşlarımızla paylaştık.