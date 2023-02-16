Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Malatya'da A Haber'e özel açıklamalar! Çiftçilere mazot, gübre, hayvancılık ve yem desteği







ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakanlık olarak yaptığımız çalışmaları sahada takip etmemiz gerekiyor.



Mazot ve gübre desteklerinin nakdi olarak bu ayın içerisinde ödenmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Kabine toplantısı sonrası açıklamıştı...

2,8 milyar TL'lik öyle bir destek var. Diğer taraftan da hayvancılıkla ilgili desteklerimiz var. O da 530 milyon Türk Lirası... Yine aynı şekilde 10 il için bunları da gündeme getirdik.



Yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yem desteğini vatandaşlarımızla paylaştık.