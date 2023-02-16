Yardım seferberliği

İŞ Bankası Grubu, deprem bölgesi için AFAD'a 1 milyar lira bağış yaptığını ve inşa edilecek deprem konutları için 1 milyar 750 milyon lira destek sağladığını duyurdu.
Banka; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile İslahiye ve Nurdağı'nda, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere kullandırdığı tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini 31 Ağustos'a kadar faizsiz ötelediğini ve bölgede hayatını kaybedenlerin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını, 10 milyar lira kaynak ayırdığını duyurdu.
AKBANK'TAN 650 MİLYON TL
AKBANK, afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon lira destek vereceğini duyurdu. Açıklamaya göre; 10 ilde hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor. Söz konusu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini öteleme imkanı sunuluyor.
BORSA'DAN 8 TIR ÜRÜN
BORSA İstanbul Grubu'nca, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve ısıtıcılardan oluşan 3 tır gönderildi.
KESİNTİSİZ NAKİT AKIŞI
DEPREMLERDEN etkilenen 10 ilde hasar gören şube ve ATM'leri için hızla aksiyon alan katılım bankaları, mobil şubeler, aksaklıkların giderilmesi ve nakit akışının kesintisiz sağlanması için çabalarını sürdürüyor.
ÜCRETSİZ İPTAL İMKANI
SUNEXPRESS, 14-28 Şubat arasında planlanan tüm yurt içi uçuşları için yeni uçuş tarihi en geç 31 Mart olacak şekilde ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sundu. Şirket; Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlarını 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.
1.2 MİLYONLUK SATIŞ
HEPSIBURADA, şirketin ve tüm paydaşlarının katkılarıyla toplam 115 milyon lira değerinde yardımı bölgeye ulaştırdı. 250 binin üzerinde kullanıcı Hepsiburada platformu üzerinden, AFAD koordinasyonunda bölgeye dağıtılacak 1.2 milyon ürün satın aldı, 220 bin dijital destek kartıyla yardımlara destek oldu.
Banka; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile İslahiye ve Nurdağı'nda, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere kullandırdığı tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini 31 Ağustos'a kadar faizsiz ötelediğini ve bölgede hayatını kaybedenlerin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını, 10 milyar lira kaynak ayırdığını duyurdu.
AKBANK'TAN 650 MİLYON TL
AKBANK, afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon lira destek vereceğini duyurdu. Açıklamaya göre; 10 ilde hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor. Söz konusu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini öteleme imkanı sunuluyor.
BORSA'DAN 8 TIR ÜRÜN
BORSA İstanbul Grubu'nca, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve ısıtıcılardan oluşan 3 tır gönderildi.
KESİNTİSİZ NAKİT AKIŞI
DEPREMLERDEN etkilenen 10 ilde hasar gören şube ve ATM'leri için hızla aksiyon alan katılım bankaları, mobil şubeler, aksaklıkların giderilmesi ve nakit akışının kesintisiz sağlanması için çabalarını sürdürüyor.
ÜCRETSİZ İPTAL İMKANI
SUNEXPRESS, 14-28 Şubat arasında planlanan tüm yurt içi uçuşları için yeni uçuş tarihi en geç 31 Mart olacak şekilde ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sundu. Şirket; Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlarını 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.
1.2 MİLYONLUK SATIŞ
HEPSIBURADA, şirketin ve tüm paydaşlarının katkılarıyla toplam 115 milyon lira değerinde yardımı bölgeye ulaştırdı. 250 binin üzerinde kullanıcı Hepsiburada platformu üzerinden, AFAD koordinasyonunda bölgeye dağıtılacak 1.2 milyon ürün satın aldı, 220 bin dijital destek kartıyla yardımlara destek oldu.