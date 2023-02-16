Tedbirler piyasayı uçurdu! 24 milyarlık operasyon





Hisse geri alımlarında stopaj sıfırlanırken, Sermaye Piyasası Kurulu da geri alım için genel kurur kararı şartını kaldırmıştı. Bu hamlenin ardından 60'a yakın şirket 24.5 milyar liralık geri alım kararı açıkladı. Hisse geri alım kararı alan Türkiye'nin dev şirketleri, piyasanın moralinin yükselmesinde etkili oldu.



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