Tedbirler piyasayı uçurdu! 24 milyarlık operasyon

Depremin ardından 8 Şubat'ta 5 işlem günü kapatılan Borsa İstanbul, ekonomi yönetiminin aldığı kararların dopingiyle dün tarihi bir başlangıç yaptı. Özellikle şirketlerin hisse geri alımlarını teşvik eden düzenlemeler ve emir iptallerine izin verilmemesi piyasayı adeta uçurdu.
7 Şubat'ta 4.505 puandan kapanan endeks, deprem sonrası ilk işlem gününde yüzde 9.8'le 2008'den bu yana en büyük günlük yükselişine imza atarak 4.948 seviyesini gördü. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri bir günde 432 milyar lira artarak 5.2 trilyona dayandı.
Hisse geri alımlarında stopaj sıfırlanırken, Sermaye Piyasası Kurulu da geri alım için genel kurur kararı şartını kaldırmıştı. Bu hamlenin ardından 60'a yakın şirket 24.5 milyar liralık geri alım kararı açıkladı. Hisse geri alım kararı alan Türkiye'nin dev şirketleri, piyasanın moralinin yükselmesinde etkili oldu.