Depremzede çalışana destek

10 ilimizi vuran depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki çalışanlar için önemli adımlar atılıyor. Hem kamu hem özel sektör çalışanları için harekete geçildi.
HAKLAR KORUNACAK
Kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Buna göre, 10 ildeki kamu çalışanlarından 6 Şubat itibariyle idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek. Esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
EN AZ 6 BİN 4 TL
10 ildeki özel sektör çalışanlarıyla ilgili de yeni adımlar geliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, A Para Haber Müdürü Murat Ovucu'ya, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanlar aylık 6 bin 4 ile 15 bin 12 lira arasında ödeme alabilecek.
Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecek. Nakdi ücret desteğinin tutarı ise daha sonra belli olacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN KAYBI OLMAYACAK
Bir karar da öğretmenler için geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.
RAPORLAR 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI
SGK, depremin etkilediği illerdeki 'kronik hasta raporları' bitenlerin rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "MEDULA sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıyor ve hastalar ilaç almaya devam edebilecek. Bu uygulamayla vatandaşlarımız hastalığını, ilacını nasıl alacağını düşünmeyecek" dedi.
10 İLDEKİ ÇİFTÇİLERE ERKEN ÖDEME
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi:
2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2.8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.
2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs'a uzatıldı.
Kırsal Kalkınma Desteği'ne yönelik 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a kadar uzatıldı.