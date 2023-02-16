Depremzede çalışana destek







EN AZ 6 BİN 4 TL

10 ildeki özel sektör çalışanlarıyla ilgili de yeni adımlar geliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, A Para Haber Müdürü Murat Ovucu'ya, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.



Kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanlar aylık 6 bin 4 ile 15 bin 12 lira arasında ödeme alabilecek.

Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecek. Nakdi ücret desteğinin tutarı ise daha sonra belli olacak.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN KAYBI OLMAYACAK

Bir karar da öğretmenler için geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.