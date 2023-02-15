Borsaya koruma kalkanı! Bir dizi tedbir geldi





DESTEK YAĞMURU

✖ MÜSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI: Şu ana kadar, 5 milyon 500 su, 1 milyon ekmek, 705 bin paket hazır gıda, 32 binden fazla ısıtıcı, 220 binden fazla battaniye, 900 jeneratör ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan ihtiyacı bölgeye ulaştırdık.

✖ İSTANBUL TICARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKIB AVDAGIÇ: Tasnif ettiğimiz yardımlar bugüne kadar 82 tır ve 8 uçak ile bölge illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Güncel ihtiyaçları anbean takip ediyoruz.

✖ İSTANBUL SANAYI ODASI (İSO): İlk etapta bin konteynerlik bir İSO Yaşam Kenti oluşturacak.

✖ SELÇUK ECZA DEPOSU: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD'a 10 milyon lira nakdi bağışta bulunacak.

✖ TRENDYOL: Kendi kaynakları ile paydaşlarının destekleriyle depremden etkilenen bölgelere ulaştırdıkları yardımların tutarının 400 milyon lirayı aştığını açıkladı.



HAKEDİŞLERİN % 1'I İMARA BAĞIŞLANACAK

7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 ile yardım elini uzatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), örnek bir karara imza attı. Bu kapsamda üstlenilen kamu projeleri hakedişlerinden yüzde 1'i afet bölgesinin yeniden imarı için bağışlanacak. Açıklamada firmaların 2023 yılı içerisinde yeniden imar hamlesine katkısının 4.5-5 milyar liraya kadar ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı.



PREFABRİK YAPILARIN İHRACATI YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, depremzedelerin acil ihtiyaçları arasında yer alan konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığı duyuruldu.



10 İLE KONTEYNER YARDIMI SÜRÜYOR

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürerken, kurum, kuruluş ve şirketler tarafından bölgeye konteyner bağışları da devam ediyor. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Gaziantep'te bin 522 konteynerin kurulumunu tamamlarken, bu sayı kısa sürede 15 bine tamamlanacak.

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