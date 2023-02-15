Borsaya koruma kalkanı! Bir dizi tedbir geldi

Çarşamba günü verilen aranın ardından bugün işlemlere açılacak olan Borsa İstanbul'da, piyasanın sağlıklı işleyişi, panik satışların karşılanması ve küçük yatırımcının mağdur olmaması için önemli destek paketleri devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hisse geri alımlarında stopajın sıfırlanmasından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) hisse senedi ağırlığını artıran düzenlemeye kadar birçok önlem hayata geçiriliyor. BES'te devlet katkısının yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı yüzde 10'dan 30'a çıkarıldı. Tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e yükseldi. Borsaya yatırılacak tutar böylece 10 milyar liraya ulaşacak. Halk Bankası, Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank gibi borsanın lokomotifi şirketlerin ana ortağı olan Türkiye Varlık Fonu (TVF) hisse alımı gerçekleştirecek. SPK, borsada 7 Şubat'ta yaşanan yüzde 8.62'lik düşüşün baş aktörü olan bir aracı kurumundan yapılan satışları incelemeye aldı. MASAK ve Borsa İstanbul ile birlikte başlatılan inceleme kapsamında, cuma günkü işlemler de masaya yatırıldı.
KREDİ BORÇLARI 6 AY ERTELENDİ
Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde Halkbank'tan indirimli faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkarın kredi borcu 6 süreyle ertelendi. Kredi ertelemesinden, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKK kefaletiyle veya doğrudan bankadan düşük faizli kredi kullananlar yararlanacak. Ertelemede 6 Şubat'tan itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçlar için başvuru şartı aranmayacak. Erteleme süreci boyunca takip işlemi başlatılmayacak. Bu dönemde talep eden esnafa düşük faizli yeni kredi açılabilecek. Bankanın erteleme kaynaklı gelir kaybında, cari kredi faiz oranı dikkate alınacak.
DESTEK YAĞMURU
✖ MÜSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI: Şu ana kadar, 5 milyon 500 su, 1 milyon ekmek, 705 bin paket hazır gıda, 32 binden fazla ısıtıcı, 220 binden fazla battaniye, 900 jeneratör ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan ihtiyacı bölgeye ulaştırdık.
✖ İSTANBUL TICARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKIB AVDAGIÇ: Tasnif ettiğimiz yardımlar bugüne kadar 82 tır ve 8 uçak ile bölge illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Güncel ihtiyaçları anbean takip ediyoruz.
✖ İSTANBUL SANAYI ODASI (İSO): İlk etapta bin konteynerlik bir İSO Yaşam Kenti oluşturacak.
✖ SELÇUK ECZA DEPOSU: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD'a 10 milyon lira nakdi bağışta bulunacak.
✖ TRENDYOL: Kendi kaynakları ile paydaşlarının destekleriyle depremden etkilenen bölgelere ulaştırdıkları yardımların tutarının 400 milyon lirayı aştığını açıkladı.
HAKEDİŞLERİN % 1'I İMARA BAĞIŞLANACAK
7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 ile yardım elini uzatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), örnek bir karara imza attı. Bu kapsamda üstlenilen kamu projeleri hakedişlerinden yüzde 1'i afet bölgesinin yeniden imarı için bağışlanacak. Açıklamada firmaların 2023 yılı içerisinde yeniden imar hamlesine katkısının 4.5-5 milyar liraya kadar ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı.
PREFABRİK YAPILARIN İHRACATI YASAKLANDI
Ticaret Bakanlığı, depremzedelerin acil ihtiyaçları arasında yer alan konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığı duyuruldu.
10 İLE KONTEYNER YARDIMI SÜRÜYOR
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürerken, kurum, kuruluş ve şirketler tarafından bölgeye konteyner bağışları da devam ediyor. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Gaziantep'te bin 522 konteynerin kurulumunu tamamlarken, bu sayı kısa sürede 15 bine tamamlanacak.