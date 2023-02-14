Depremzedeler sosyal güvenlik yardımlarından yararlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Depremde zarar görenlerin yaşamlarına devam etmeleri için ayni ve nakdi yardımların yanı sıra sosyal güvenlik boyutuyla da yaralar sarılmaya çalışılıyor. SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedeye bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı şekilde hesaplara yatırılacak. Genelge ile vatandaşlara nakdi ödemeler yapılırken, bir yandan da ödenmesi gereken borçlar öteleniyor.



EYT BORÇLARI 31 AĞUSTOS'TA

6 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamındaki doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması dahil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçlar 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazanan vatandaşların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.



SGK'DAN CENAZE ÖDENEĞİ

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2 bin 54 lira tutarında cenaze ödeneği (yardımı) ödenecek, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa anababasına ya da kardeşlerine verilecek. 360 gün uzun vadeli sigorta primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine bu ödenek sunulacak.



ÖLÜM AYLIĞI 1 MART'TA

Depremde eşini, anababasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm aylığı normal, malulen emekli ya da iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan, SSK'lı ve en az 900 prim günü olanların hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Bağ- Kur ve 4C'liler'de de en az 1800 prim günü olması gerekiyor.



PRİM BORCUNA EK SÜRE

Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi. SGK, 10 ilde faaliyet gösteren işyeri ve bu illerde ikamet eden sigortalılar için 6 aylık prim borçlarını gecikme cezası uygulanmadan 31 Ağustos'a kadar uzattı. Sağlıkla ilgili bazı işletmelere, valilik tarafından uygun görülen yerlerde veya mobil araçlarda faaliyet izni verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN