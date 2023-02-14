Barınma seferberliği! İş dünyası konteyner kentler için düğmeye bastı





3 BİN AİLE YAŞAYACAK

Depremler sonrası 2 bin 336 gönüllüsüyle afet bölgesinde yer alıp tüm imkanlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kuruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent'te 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, çamaşırhane, yemekhane, kreş ve mescit ile birlikte idari ofisler ve saatte 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın hazır olacak. Holding bünyesinde özellikle Kalyon Konteyner Kent için gerekli olan eşya ve malzemelerin temini amacıyla bir yardım kampanyası da başlatıldı.



DEPREM BAĞIŞINA VERGİ İNDİRİMİ

AFAD ve Kızılay'a yapılan nakdi bağışların tamamı vergi tutarından indirilebilecek. Hem işletmeler hem de kira geliri, ücret geliri, faiz geliri olan vatandaşların yaptığı bağışlar, vergiye tabi kazançlardan indirilebilecek. Bağış ve yardımların tamamının kazançtan indirilebilmesi için, yardımın Cumhurbaşkanı tarafından alınan yardım kararı dolayısıyla açılan hesaplara yapılması gerekiyor. Vergi beyan ve ödeme süreleri uzatılırken, vergi mükelleflerinin borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.



HASAR İHBARINDA SÜRE KISITLAMASI YOK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 10 ilde kurduğu mobil ofislerle depremden etkilenen vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye başlarken, dün itibariyle gelen hasar ihbarı 95 bin 27 oldu. Yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarı beklenmeden hasar ödemesi yapılacak. Zorunlu deprem sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildiriminde bulunmasında bir zaman sınırlaması bulunmuyor. DASK'tan yapılan açıklamada, bildirme süresinin beklenmeyeceği ve hasarlı evlere ödeme yapılacağı vurgulandı.



33 BİN BİNA ACİL OLARAK YIKILACAK

Çevre, Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il dahil toplam 13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmalarında şimdiye kadar 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldığını bildirdi. Yürütülen çalışmalar ile 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği belirtildi. 6 bin 849 binada bulunan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu görüldü.



KÜRESEL DAYANIŞMA

Küresel iş dünyası, depremlerden etkilenen bölgelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

✔ ALLIANZ: 6 milyon euro bağışladığını açıkladı. Ayrıca çalışanların bağışlarına 1 milyon euro katkı yapacağını belirtti.

✔ AMAZON: 500 bin dolar bağışta bulundu.

✔ BAYER: 1.5 milyon euroluk acil durum fonu sağladı. Ayrıca Türkiye'ye 1 milyon euro bağış yaptı.

✔ CHEVRON: Afet yardımı için 1 milyon dolarlık kaynak ayırdı.

✔ HYUNDAI: 450 bin dolar değerinde ekipman ve günlük ihtiyaç desteğinde bulundu. 50 bin dolar değerinde acil durum kurtarma ekipmanı sağladı. ✔ MERCEDES-BENZ: Alman Red Cross'a (GRC) depremzedeler için 1 milyon euro bağışlayacağını açıkladı.

✔ NOVARTIS: İnsani yardım için 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

✔ SAMSUNG: 3 milyon dolar nakdi ve ayni yardımda bulunma kararı aldı.

✔ SIEMENS: 1 milyon euro bağışta bulundu.

✔ BOEING: Türk Kızılay'a 500 bin dolar bağışta bulunma kararı aldı.

✔ VOLKSWAGEN: Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine acil yardım için 1 milyon euro bağışladı.

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