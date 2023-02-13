



İHTİYAÇLARI ULAŞTIRDI

TÜRKONFED üyeleri 166 tır tüketim ve giyim malzemesi, pişmiş gıda, yakıt, 391 barınma konteyneri, binden fazla çadır, 4 aşevi, 5 binden fazla kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak, binden fazla kumanya, 100'e yakın portatif tuvalet ve banyo, 15 binden fazla yatak, 96 iş makinesi, 245 kamyon, 3 jeneratör, bine yakın ısıtıcı, 20 binden fazla battaniye, 21 bin defin malzemesini bölgeye ulaştırdı. Otel ve ulaşım desteği de verildi.



ÇALIŞANLARI İÇİN OTEL TUTTU

Bay iteşkilatının tüm çalışanlarını ve ailelerini deprem bölgesinden çıkartmak için kolları sıvayan Stellantis Türkiye, 4 günde 600 kadarı bebek, küçük çocuk ve yaşlı olmak üzere yaklaşık bin 200'ü aşkın kişiyi tahliye etti. Antalya'da 350 odalı otel tutarak yetkili satıcılarının tüm çalışanlarına ve ailelerine sıcak bir alan yaratan şirket, bin 500 kişiyi tahliye etmeyi ve güvenli barınma ihtiyacını karşılamayı planlıyor.



YURT DIŞI İÇİN YENİ KOLAYLIK

Trendyol, yurt dışından destek vermek isteyenler için yeni bir olanak sundu. Yurt dışından herhangi bir kullanıcı hesabı oluşturmaya gerek kalmadan, earthquake.trendyol. com adresinden AFAD'ın belirlediği ihtiyaç ürünlerine ve Dijital Destek Kartları'na erişilebiliyor.



BİN EV HAZIRLIĞI

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda bin tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kuracağını duyurdu.



EKİPLER SAHADA ÇALIŞTI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, ilk günden bu yana deprem bölgesinde 12 uçak, bin 528 tır, 76 iş makinesi, 987 uzman ve gönüllü ekip, 865 özel kazı ve kurtarma ekibi ile sahada olduklarını söyledi.

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