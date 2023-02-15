Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 13 Şubat evde bakım parası yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.