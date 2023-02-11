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    • Ekonomi
    • 12.02.2023 15:57
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    • 12.02.2023 15:57
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    İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak 2023? İL İL Şubat 2023 İşsizlik maaşı ödeme tarihleri!

    İşsizlik maaşları ve yarım çalışma ödeneği hakkında son dakika açıklama geldi. Buna göre, maaşlar erken yatırılacak. Peki, İşsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak 2023? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşsizlik maaşı erken mi yatacak 2023?

    Son dakika haberine göre, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin erken yatırılacağı duyuruldu. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    ERKEN Mİ YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

    ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.

    Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

        4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.



        BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

        SSK aylıklarından;

        17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,
        21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,
        25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.

        BAĞ-KUR aylıklarından;

        25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
        27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.

        BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak 2023? İL İL Şubat 2023 İşsizlik maaşı ödeme tarihleri!
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