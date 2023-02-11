İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak 2023? İL İL Şubat 2023 İşsizlik maaşı ödeme tarihleri!





BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.



SSK aylıklarından;



17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.



BAĞ-KUR aylıklarından;



25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.