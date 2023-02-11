İstanbul Havalimanı yaşam koridoru oldu! Deprem sonrası yardımların lojistik merkezi oldu

İstanbul Havalimanı, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkisi altına alan deprem sonrasında dünyanın dört bir yanından ulaştırılan yardımların lojistik merkezi oldu.
Farklı coğrafyalardan gelen ulusal ve uluslararası kurtarma ekipleri, gönderilen ekipmanlar ve yardımlar için İGA İstanbul Havalimanı, ulaşım ve ulaştırmada 'küresel aktarma merkezi görevi'ni üstlendi. Havalimanı yardım koridori oldu.
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gönderilmek üzere yollanan insani yardımlar İGA İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca İGA personeli de deprem bölgesine giderek sürdürülen yardım çalışmalarına katıldı.
TAHLİYE SEFERBERLİĞİ
HAVAYOLU şirketleri, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için seferber oldu. Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden dün yaptığı 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 kişiyi taşıdı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Pegasus Hava Yolları da 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı. 'Buradayız' etiketiyle yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" denildi.
Farklı coğrafyalardan gelen ulusal ve uluslararası kurtarma ekipleri, gönderilen ekipmanlar ve yardımlar için İGA İstanbul Havalimanı, ulaşım ve ulaştırmada 'küresel aktarma merkezi görevi'ni üstlendi. Havalimanı yardım koridori oldu.
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gönderilmek üzere yollanan insani yardımlar İGA İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca İGA personeli de deprem bölgesine giderek sürdürülen yardım çalışmalarına katıldı.
TAHLİYE SEFERBERLİĞİ
HAVAYOLU şirketleri, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için seferber oldu. Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden dün yaptığı 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 kişiyi taşıdı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Pegasus Hava Yolları da 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı. 'Buradayız' etiketiyle yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" denildi.