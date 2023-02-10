BDDK'dan depremzedelere yeni destek! Kart limitler, asgari borçlar, kredi vade ötelemesi...

ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ ASGARİ 6 AY SÜRE İLE ÖTELENEBİLECEK

Kredi kullandırımına ilişkin bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatıldı.

Müşterilerin talebi halinde, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmamasına karar verildi.