Deprem bölgesindeki 10 ile mobil şube kurulacak!

Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürerken finansal hizmetlerin ayağa kaldırılması için de bankalar, ilgili kurumlar, bakanlıklar seferber oldu. Vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için geçici mobil şubeler kuruluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 11 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
HAZİNE'DEN MAAŞ GENELGESİ
Bakanlık, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerin hızlı bir şekilde ödeneceğini bildirdi. Daha sonra ödemelerin 11 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi. Açıklamaya göre, aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele hızlıca ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.