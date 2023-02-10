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    • Ekonomi
    • 10.02.2023 08:23
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    • 10.02.2023 08:25
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    Ramazandan önce fitre verilir mi? 2023 fitre (Fıtır sadakası) bedeli belli oldu! FİTRE kime verilir, depremzedelere verilir mi?

    2023 fitre bedeli belli oldu. Vatandaşlar fitre bedeli ve kşimlere verileceği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı. Peki, Fitre kimlere verilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 fitre Fıtır sadakası bedeli belli oldu!

    2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

    2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir."

    DEPREMZEDELERE RAMAZANDAN ÖNCE VERİLEBİLİR

    Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.

        FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

        Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

        FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

        Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

        c) Eşine,

        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
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            Haberler Ekonomi Ramazandan önce fitre verilir mi? 2023 fitre (Fıtır sadakası) bedeli belli oldu! FİTRE kime verilir, depremzedelere verilir mi?
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