ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI 9 Şubat 2023| Deprem sonrası flaş tahmin! Bu hafta şaşırtacak! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata...

Bu hafta altın düşecek mi, yükselecek mi sorusu sıkça gündemde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın alış, satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Deprem sonrası flaş tahmin yapıldı.
CANLI ALTIN FİYATLARI 2023
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9 ŞUBAT 2023 ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Gram altın alış fiyatı: 1.138,26 TL
Gram altın satış fiyatı: 1.138,48 TL
22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.051,25 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.118,30 TL