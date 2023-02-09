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    • Ekonomi
    • 09.02.2023 12:15
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    • 09.02.2023 12:18
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    ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI 9 Şubat 2023| Deprem sonrası flaş tahmin! Bu hafta şaşırtacak! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata...

    Canlı altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Deprem nedeniyle bu hafta altın fiyatları dumur edebilir, yeni tahminler geldi. Peki deprem sonrası altın ne oldu? Analistler piyasayı yorumladı. Yatırımcılar için uzman isimlerden uyarılar geldi. İşte flaş açıklamalar ve 9 Şubat 2023 altın fiyatları alış satış canlı: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın...

    “BUNLAR, ALTIN FIYATLARI ÜZERINDE BASKI YARATABILIR”

    Bu hafta altın düşecek mi, yükselecek mi sorusu sıkça gündemde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın alış, satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Deprem sonrası flaş tahmin yapıldı.

    CANLI ALTIN FİYATLARI 2023

    CANLI DOLAR FİYATI 2023

    CANLI EURO FİYATI 2023

    9 ŞUBAT 2023 ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Gram altın alış fiyatı: 1.138,26 TL
    Gram altın satış fiyatı: 1.138,48 TL

    22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.051,25 TL
    22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.118,30 TL

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.887,00 TL
        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.904,00 TL

        Yarım altın alış fiyatı: 3.773,00 TL
        Yarım altın satış fiyatı: 3.808,00 TL

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 7.523,00 TL
        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 7.587,00 TL

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.052,36 TL
        22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.063,35 TL

        Ons altın alış fiyatı: 1.879,97 dolar
        Ons altın satış fiyatı: 1.880,29 dolar

        FLAŞ ALTIN YORUMU

        Altın fiyatları, ABD'deki istihdam artışının geçen ay keskin bir şekilde hızlandığını ve işsizlik oranının 54 yılın en düşük seviyesi olan %3,4'e düştüğünü gösteren verilerin ardından Cuma günü %2'den fazla düştü. OCBC FX stratejisti Christopher Wong, şu değerlendirmeyi yapıyor:

        ''Piyasalar başlangıçta, yani FOMC sonrası ancak tarım dışı istihdam açıklanmadan önce, ilk faiz indiriminin 2023 3. çeyrekte geleceğini tahmin ediyordu. Ancak ilk indirim için beklentiler şimdi Kasım-Aralık 2023'e ertelendi. Piyasalar şimdi Fed'in en yüksek oranı (hala %5 civarında) daha uzun süre tutmasını bekliyor. Bu, aradaki dönemde altının cazibesini azaltabilir.

            Bu bahisler, dolar endeksinin %0,2 yükselmesine yardımcı oldu. Ayrıca, diğer para birimlerini tutan alıcılar için maliyeti yükselterek altın üzerindeki baskıyı artırdı. Marex analisti Edward Meir, aylık bir notta şu hususların altını çiziyor:

            Altın fiyatlarının 1.820-1.950 dolar arasında olacağını öngörüyoruz. Ancak ileriye baktığımızda, özellikle (düşüneceğimiz gibi) düşen faizler ve daha zayıf bir dolar olasılığına odaklandığımızda (düşündüğümüz gibi) daha yapıcıyız. ''

            İSTIHDAM VERISI, FED'DEN BEKLENTILERI DEĞIŞTIRDI

            ABD istihdam artışı, Aralık ayındaki artışın neredeyse iki katı olan 517.000 pozisyon eklenerek Ocak ayında keskin bir şekilde hızlandı. kriptokoin'in aktardığı haberde: İşsizlik oranı, %3,4'e gerileyerek, sıkı bir işgücü piyasasına işaret etti. OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, "Bu veriler, Fed'in ileriye dönük olarak biraz daha agresif kalması gerekebileceği argümanına destek katacak," diyor. Altın neden çöktü? Uzmanlar altındaki gerilemenin tarım dışı istihdam verileri nedeniyle gerçekleştiğini ve ons altın bu yüzden düştüğünü söyledi.

            TD Securities emtia piyasaları stratejisi başkanı Bart Melek ise ABD'de istihdam ve diğer veriler sağlam olmaya devam ettiği sürece, ABD merkez bankasının ihtiyatlı davranmasını beklemeye başlamamız gerektiğini düşünüyor.

            ALTIN FIYATLARI TAHMINI OLUŞTURMAYA YARDIMCI OLABILECEK MATEMATIK

            Antipodes Partners, multi-milyar Avustralya hedge fonunda makroekonomik analist ve portföy yöneticisi olan Rameez Sadikot, 'temel matematiğin' altının gerçeğe uygun değeri hakkında bazı bilgiler sağlayabileceğini söylüyor. Antipodes podcast'inde konuşan Sadıkot, matematiğinin temelini oluşturan bir başlangıç varsayımının, altının sadece bir değer deposu değil, gerçek bir para biçimi olduğunu gösterdiğini kaydediyor. Bu bağlamda analist, şu açıklamayı yapıyor:

            ''Yani verilen altın dolar cinsinden fiyatlanıyor. Mevcut ABD doları stokunu (kolayca nakde çevrilebilir olanı) yer üstü altının hacmine bölecek olsaydık, teorik olarak altının uzun vadeli bir adil değerini tahmin edebiliriz. Şimdi bu rakamları yaptığımızda, ton başına yaklaşık 2.900 dolarlık bir altın fiyatı elde ediyoruz. Bu bugünkü 1.900 dolardan yaklaşık %60 daha yüksek. Bunu düşünmenin bir başka yolu da, bugünün fiyatlarıyla dünyada doları külçeye çevirmeye yetecek kadar altın olmaması. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için fiyatın %60 daha yüksek olması gerekiyor.''

            Analist, uygulamanın teorik olduğunu belirtiyor. Ancak bugünkü altın fiyatı ile merkez bankaları tarafından basılan dolar miktarı arasındaki yer üstü altın stoğuna göre 'temel bir kopukluğu' vurguladığını belirtiyor.

            BRIC'LER ALTIN FIYATLARINI YÜKSELTEBILIR

            Sadıkot ayrıca, Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya'ya karşı batı yaptırımlarının, istemeden de olsa altın fiyatını yükseltmek için bir katalizör olabileceğine inanıyor. Bu doğrultuda, "Sanırım bu Rusya-Ukrayna çatışmasına tarihte bir dönüm noktası olarak bakabiliriz" diyor. Ayrıca, şu değerlendirmeyi paylaşıyor:

            ''Batı, Rusya'yı SWIFT ödeme sisteminden çıkararak, aslında Rusya'nın itibari para rezervlerini değersiz hale getirerek ve yaptırımlarla birleştiğinde Rusya'yı dizlerinin üstüne çökerteceğini ummuştu. İstenmeyen sonuç, batıdaki bağlantısız uluslara açık bir mesaj gönderildi ve bu, Batı'nın ulusal rezervleri önceden haber vermeksizin işe yaramaz hale getirebileceği. Doların bu yakın zamanda silah haline getirilmesi, pek çok kişinin doların statüsünün ne kadar süre tartışmasız kalacağına dair sorulara yol açabilir. Bazı ülkeler, özellikle BRIC bloğunda, külçe için itibari para satarak bu belirsizliğe hemen yanıt verdiler.''

                "BUNLAR, ALTIN FIYATLARI ÜZERINDE BASKI YARATABILIR"

                Piyasa analisti James Hyerczyk'e göre, yatırımcılar, Fed'in faiz artırımlarının en azından Haziran'a kadar uzaması olasılığını hesaba katmak için portföylerinde ayarlamalar yaparken, satıcılar bu hafta trade hakim olmaya devam edebilir. Analist, satışların çok uzun sürmesini beklemiyor. Çünkü Fed ve diğer merkez bankaları faiz artırma kampanyalarının sonuna yaklaşıyor. Ancak analist, zamanın nakit olduğunu belirtiyor ve bu nedenle yatırımcıların portföylerini yeniden dengelemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca analist, şu yorumu yapıyor:

                ''Aynı zamanda, geçen yıl merkez bankalarının alıcı olduğu haberleri uzun vadeli bir yükseliş işareti. Çünkü altın için bir zemin veya büyük bir destek oluşturuyor. Ancak, merkez bankaları yılın ilerleyen zamanlarında faiz oranlarını düşürmeye başlarsa pozisyonlarının bir kısmını satmaya başlayabilecekleri için durumu izlemeye devam etmemiz gerekecek.''
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                Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI 9 Şubat 2023| Deprem sonrası flaş tahmin! Bu hafta şaşırtacak! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata...
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