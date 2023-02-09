ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI 9 Şubat 2023| Deprem sonrası flaş tahmin! Bu hafta şaşırtacak! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata...

Bu bahisler, dolar endeksinin %0,2 yükselmesine yardımcı oldu. Ayrıca, diğer para birimlerini tutan alıcılar için maliyeti yükselterek altın üzerindeki baskıyı artırdı. Marex analisti Edward Meir, aylık bir notta şu hususların altını çiziyor:

Altın fiyatlarının 1.820-1.950 dolar arasında olacağını öngörüyoruz. Ancak ileriye baktığımızda, özellikle (düşüneceğimiz gibi) düşen faizler ve daha zayıf bir dolar olasılığına odaklandığımızda (düşündüğümüz gibi) daha yapıcıyız. ''

İSTIHDAM VERISI, FED'DEN BEKLENTILERI DEĞIŞTIRDI

ABD istihdam artışı, Aralık ayındaki artışın neredeyse iki katı olan 517.000 pozisyon eklenerek Ocak ayında keskin bir şekilde hızlandı. kriptokoin'in aktardığı haberde: İşsizlik oranı, %3,4'e gerileyerek, sıkı bir işgücü piyasasına işaret etti. OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, "Bu veriler, Fed'in ileriye dönük olarak biraz daha agresif kalması gerekebileceği argümanına destek katacak," diyor. Altın neden çöktü? Uzmanlar altındaki gerilemenin tarım dışı istihdam verileri nedeniyle gerçekleştiğini ve ons altın bu yüzden düştüğünü söyledi.