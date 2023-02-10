Depremzedeye nakit desteği! Maaşlar yarın yatırılıyor

Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürerken, finansal hizmetlerin de ayağa kaldırılması için bankalar, ilgili kurumlar, bakanlıklar seferber oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin erken yapılacağını açıkladı. Bakan Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtildi. Bakanlık, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin yarın ödeneceğini duyurdu. Ayrıca 10 ilde vatandaşların nakit ihtiyaçları için geçici mobil şubeler kurulacak. Bankalar bir yandan depremde zarar gören personele ulaşmaya çalışırken, diğer yandan boşalan ATM'ler, yıkılan şubeler nedeniyle yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için 10 ilde çalışma yürütüyor. Konteynerler içinde açılacak geçici şubelerle vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarına yanıt verilecek.
ELDEN ÖDEME İMKANI
Emekliden sosyal desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlara aylık, destek ödemesinde kolaylıklar sağlanacak. Mobil şubelere gidemeyecek durumda olan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan emekliler aylıklarını elden alabilecek. Sosyal destek ödemeleri de bulundukları yerlerde teslim edilebilecek. Süreci valilikler koordine edecek. Hazal ATEŞ
ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından 5 ilde birden fazla noktaya tır, konteyner ve sahra eczanesi kuruldu. Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanıyor. TEB Başkanı Arman Üney, 54 bölge eczacı odası ve Türkiye'nin dört bir yanında ilaç, eczacılık hizmeti sunan 46 bini aşkın meslektaşın seferberlik ilan ettiğini söyledi. Üney, "İlaç, tıbbi malzeme, bebek maması, bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar gezici tır eczaneye yerleştirildi. Gönüllü eczacıların desteği ile vatandaşlar ilaçları ücretsiz alacak" dedi.
DÖNÜŞTÜRÜLEN EVLER AYAKTA
Kahramanmaraş depreminin vurduğu afet bölgesinde 2006'dan bu yana kentsel dönüşüm seferberliği yürüten devlet, 17 yılda 14 bin 312 konutu depreme dayanıklı hale getirdi. Riskli olduğu tespit edilerek dönüştürülen konutlar, ilk bilgilere göre büyük felakette ayakta kalmayı başardı. Bölgede dönüşüm kapsamında yenilenen evlerden şu ana kadar yıkım haberi ulaşmadı. İlk olarak 2006'da Adıyaman'da başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 357 riskli yapı tespit edilerek güvenli hale getirildi. Adana genelinde bugüne kadar kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısı 3 bin 552'ye ulaştı. Diyarbakır'da sayı bin 838 olurken, Gaziantep'teki riskli 7 bin 138 konut kentsel dönüşümle dayanıklı hale getirildi. Bölge genelindeki toplam 4 bin 729 konutun kentsel dönüşüm çalışmaları da sürüyordu.
PREFABRİK EVLER GELİYOR
Deprem sonrası bir kriz masası oluşturan MÜSİAD, yurt içindeki tüm şubeleri depremden etkilenen 10 ille eşleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, her ilden sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını belirtti. Asmalı, ayrıca, 100 karavanın depremden etkilenenlere sunulduğunu, prefabrik yapıların da bölgeye sevk edileceğini bildirdi. Murathan YILDIRIM