Depremzedeye nakit desteği! Maaşlar yarın yatırılıyor





44 BİN 716 AFETZEDEYİ BÖLGEDEN TAHLİYE ETTİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2 günde yapılan seferlerle 44 bin 716 afetzedeyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini duyurdu. Yahya Üstün'ün paylaşımında yer alan tabloya göre; THY dün de 30 bin 318 kişiyi tahliye ederken, 15 kargo seferi ile 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.



PRİM BORÇLARI ERTELENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiğini duyurdu:

✖ 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos'a kadar ertelenecek.

✖ Ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılan veya taksitlendirilmiş olup kapsama alınan illerdeki yerler için 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/ taksitlendirme işlemleri, bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat ila 31 Temmuz arasında sona erenler, taksitlerini 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödemiş sayılacak.

✖ Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos arasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.



KONTEYNER KENT KAMPANYASI

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), deprem bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla 'konteyner kent' kurmak üzere bağış kampanyası başlattı. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, tüm üye kuruluşları ve fintekleri kampanyayı desteklemeye devam etti.



HAVALİMANI İGA EKİPLERİNE EMANET

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ekipler, Hatay Havalimanı'nın depremde zarar gören pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor. Pistte 45 hasarlı nokta tespit eden ekipler, zarar gören yerleri kırarak, kaldırdı. Pistte 24 saat çalışan ekipler, hasarlı bölgelere beton dökümüne başladı. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla pistin hizmet vereceği öğrenildi.



HAYVANLAR ETBİR'E EMANET

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (ETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırı yıkılan, yem sıkıntısı çeken ve hayvanlarına bakamayacak durumda olan vatandaşların hayvanlarına başka illerde onlar adına bakabileceklerini bildirdi. Tunç, "Depremzede vatandaşlarımızın illerimizdeki birliklere giderek müracaat etmeleri halinde biz onların emrindeyiz. Onlar adına istedikleri süre zarfında hayvanlarına gönüllü bakacağız" dedi.



TARIM KREDİ'DEN 64 TIR

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldığını bildirdi. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, bölgede yaşayan vatandaşların gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla deprem bölgesindeki marketler ve depolardan yaklaşık 50 tır ürün yardımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunun yanı sıra temel gıda ve hijyen ürünlerini içeren 14 tır AFAD koordinasyonunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni bağış depolarına sevk edildi. Deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldı."

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