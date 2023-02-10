Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Depremzedeye nakit desteği! Maaşlar yarın yatırılıyor

    Deprem bölgesinde nakit ihtiyaçları için mobil şubeler kurulacak. Yaşlı, engelli ve yaralılara elden ödeme imkanı sağlanırken, kamu çalışanlarına maaşları erken yatırılacak.

    Depremzedeye nakit desteği

    Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürerken, finansal hizmetlerin de ayağa kaldırılması için bankalar, ilgili kurumlar, bakanlıklar seferber oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin erken yapılacağını açıkladı. Bakan Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtildi. Bakanlık, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin yarın ödeneceğini duyurdu. Ayrıca 10 ilde vatandaşların nakit ihtiyaçları için geçici mobil şubeler kurulacak. Bankalar bir yandan depremde zarar gören personele ulaşmaya çalışırken, diğer yandan boşalan ATM'ler, yıkılan şubeler nedeniyle yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için 10 ilde çalışma yürütüyor. Konteynerler içinde açılacak geçici şubelerle vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarına yanıt verilecek.

    ELDEN ÖDEME İMKANI
    Emekliden sosyal desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlara aylık, destek ödemesinde kolaylıklar sağlanacak. Mobil şubelere gidemeyecek durumda olan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan emekliler aylıklarını elden alabilecek. Sosyal destek ödemeleri de bulundukları yerlerde teslim edilebilecek. Süreci valilikler koordine edecek. Hazal ATEŞ



    ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ
    Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından 5 ilde birden fazla noktaya tır, konteyner ve sahra eczanesi kuruldu. Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanıyor. TEB Başkanı Arman Üney, 54 bölge eczacı odası ve Türkiye'nin dört bir yanında ilaç, eczacılık hizmeti sunan 46 bini aşkın meslektaşın seferberlik ilan ettiğini söyledi. Üney, "İlaç, tıbbi malzeme, bebek maması, bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar gezici tır eczaneye yerleştirildi. Gönüllü eczacıların desteği ile vatandaşlar ilaçları ücretsiz alacak" dedi.



    DÖNÜŞTÜRÜLEN EVLER AYAKTA
    Kahramanmaraş depreminin vurduğu afet bölgesinde 2006'dan bu yana kentsel dönüşüm seferberliği yürüten devlet, 17 yılda 14 bin 312 konutu depreme dayanıklı hale getirdi. Riskli olduğu tespit edilerek dönüştürülen konutlar, ilk bilgilere göre büyük felakette ayakta kalmayı başardı. Bölgede dönüşüm kapsamında yenilenen evlerden şu ana kadar yıkım haberi ulaşmadı. İlk olarak 2006'da Adıyaman'da başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 357 riskli yapı tespit edilerek güvenli hale getirildi. Adana genelinde bugüne kadar kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısı 3 bin 552'ye ulaştı. Diyarbakır'da sayı bin 838 olurken, Gaziantep'teki riskli 7 bin 138 konut kentsel dönüşümle dayanıklı hale getirildi. Bölge genelindeki toplam 4 bin 729 konutun kentsel dönüşüm çalışmaları da sürüyordu.

    PREFABRİK EVLER GELİYOR
    Deprem sonrası bir kriz masası oluşturan MÜSİAD, yurt içindeki tüm şubeleri depremden etkilenen 10 ille eşleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, her ilden sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını belirtti. Asmalı, ayrıca, 100 karavanın depremden etkilenenlere sunulduğunu, prefabrik yapıların da bölgeye sevk edileceğini bildirdi. Murathan YILDIRIM



        44 BİN 716 AFETZEDEYİ BÖLGEDEN TAHLİYE ETTİ
        Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2 günde yapılan seferlerle 44 bin 716 afetzedeyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini duyurdu. Yahya Üstün'ün paylaşımında yer alan tabloya göre; THY dün de 30 bin 318 kişiyi tahliye ederken, 15 kargo seferi ile 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

        PRİM BORÇLARI ERTELENDİ
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremlerden etkilenen illerde prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiğini duyurdu:
        ✖ 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos'a kadar ertelenecek.
        ✖ Ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılan veya taksitlendirilmiş olup kapsama alınan illerdeki yerler için 6 Şubat itibarıyla yapılandırma/ taksitlendirme işlemleri, bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat ila 31 Temmuz arasında sona erenler, taksitlerini 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödemiş sayılacak.
        ✖ Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos arasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.

        KONTEYNER KENT KAMPANYASI
        Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), deprem bölgesindeki depremzedelerin barınma ihtiyacını giderebilmek amacıyla 'konteyner kent' kurmak üzere bağış kampanyası başlattı. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, tüm üye kuruluşları ve fintekleri kampanyayı desteklemeye devam etti.

        HAVALİMANI İGA EKİPLERİNE EMANET
        İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan ekipler, Hatay Havalimanı'nın depremde zarar gören pistinin onarım çalışmalarına devam ediyor. Pistte 45 hasarlı nokta tespit eden ekipler, zarar gören yerleri kırarak, kaldırdı. Pistte 24 saat çalışan ekipler, hasarlı bölgelere beton dökümüne başladı. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla pistin hizmet vereceği öğrenildi.

        HAYVANLAR ETBİR'E EMANET
        Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (ETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırı yıkılan, yem sıkıntısı çeken ve hayvanlarına bakamayacak durumda olan vatandaşların hayvanlarına başka illerde onlar adına bakabileceklerini bildirdi. Tunç, "Depremzede vatandaşlarımızın illerimizdeki birliklere giderek müracaat etmeleri halinde biz onların emrindeyiz. Onlar adına istedikleri süre zarfında hayvanlarına gönüllü bakacağız" dedi.

        TARIM KREDİ'DEN 64 TIR
        Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldığını bildirdi. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, bölgede yaşayan vatandaşların gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla deprem bölgesindeki marketler ve depolardan yaklaşık 50 tır ürün yardımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunun yanı sıra temel gıda ve hijyen ürünlerini içeren 14 tır AFAD koordinasyonunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni bağış depolarına sevk edildi. Deprem bölgesinde faaliyetine devam edebilecek durumda olan tüm marketlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedilikle hizmete açıldı."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        95 saat sonra mucizenin adı Asya!
        Haberler Ekonomi Depremzedeye nakit desteği! Maaşlar yarın yatırılıyor
            SON DAKİKA